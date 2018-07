Schweißtreibende Beats

Anzeige

Über 20 Künstler sorgten am Samstag innerhalb von zwölf Stunden auf vier Bühnen für eine gelungene Premiere des Love Family Park in Rüsselsheim. Deutschlands ältestes Tages-Open-Air der elektronischen Szene, das von 1996 bis 2013 in Hanau und danach drei Jahre auf dem Messegelände in Mainz-Hechtsheim stattfand, hat nun, nach einem Jahr Pause, einen würdigen Platz auf dem Mainvorland Rüsselsheim gefunden.

Rund 20 000 Festivalbesucher aus ganz Deutschland und dem Ausland fanden den Weg nach Rüsselsheim um Künstler wie Amelie Lenz, Pan-Pot, Fritz Kalkbrenner oder Urgestein Sven Väth zu feiern.

Dass dabei der Schweiß in Strömen an den Körpern der Tanzenden herunterlief, war nicht nur den heißen Beats zu verdanken. Bei weit über 30 Grad Celsius auf dem so gut wie schattenfreien Gelände fühlte sich jede Bewegung wie Schwerstarbeit an. Dass mancher Festivalbesucher seine Wasserflasche über den Tanzenden versprühte oder mit Wasserpistole und Blumensprüher „bewaffnet“ bei einzelnen Mittanzenden für spontane Abkühlung sorgte, spiegelte die friedliche und feierfreudige Atmosphäre des Love Family Park wider.