Scooter kommen nach Nürnberg

Anzeige

Riesige Bühnenaufbauten, dutzende flimmernder LED-Flächen, neun ausverkaufte Arenen – Scooter rockten auf ihrer Jubiläumstour „100 % Scooter – 25 Years Wild & Wicked“ quer durch die Metropolen Deutschlands, Österreich und der Schweiz. Die Formation schließt damit nahtlos an die ausverkaufte Vorgängertour „Can’t Stop The Hardcore“ an und zelebriert mit ihren Fans ihr spektakuläres 25-jähriges Bandbestehen. Aufgrund der hohen Nachfrage kündigt Scooter nun für Spätherbst 2018 weitere Termine ihrer einjährigen Jubiläumstour an. Zuvor führt es die Band neben Open Airs in Hamburg und Dresden über England, Schottland und Irland quer durch Europa. Nach weiteren Tour-Stopps in Osteuropa und Australien setzen sie ihrem Jubiläum mit sechs zusätzlichen Shows in Deutschland sowie einem Gig in Amsterdam einen krönenden Abschluss. Am 30. November sind sie um 20 Uhr in der Arena Nürnberger Versicherung in Nürnberg zu erleben.