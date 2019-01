Sogar aus Kanada reisen Besucher an

Das Konzept, die Zuschauer bei der Auswahl der Künstler einzubeziehen, geht erneut auf. „Die Dauerkarten sind nahezu ausverkauft, es gibt nur noch einen geringen Restbestand“, freut sich Stefan Oschmann vom Veranstalter Afro Project bei der Pressekonferenz in Würzburg. Zudem konnte er die restlichen Interpreten für die offene Bühne am Sonntag bekannt geben. Auch die Infostände, die über wichtige Hilfsprojekte in Afrika informieren, sind vollständig belegt. „Neben der Unterhaltung mit Basar und Musik ist es uns schon immer ein wichtiges Anliegen, auf die Probleme Afrikas hinzuweisen und zu sensibilisieren sowie wichtige Hilfsprojekte vorzustellen und zu unterstützen“, sagte Oschmann.

Nachdem im letzten Jahr die Besucher anlässlich des runden Geburtstags der Veranstaltung sozusagen ihre „All Time Favorits“ des Festivals wählen durften, gab es für die 31. Auflage von Donnerstag, 30. Mai, bis Sonntag, 1. Juni, ein Voting für Künstler, die noch nicht auf dem Internationalen Africa Festival gespielt haben, dies aber unbedingt mal tun sollten. „Wir haben uns schon immer auch als Sprungbrett für unbekanntere Künstler oder Nachwuchsgruppen gesehen, so dass dies super in unser Konzept passt“, stellte Oschmann fest. „Von rund 20 Gruppen tritt gut die Hälfe das erste Mal auf den Würzburger Mainwiesen auf.“

Und die Resonanz auf die letztendlich verpflichteten Künstler ist groß. „Das freut uns natürlich und ist für uns auch eminent wichtig“, betonte der Chef-Organisator weiter. „Immerhin müssen wir als ehrenamtlich tätiger Verein einen Etat von rund einer Million Euro stemmen. Ohne das große Publikumsinteresse sowie die Unterstützung von zahlreichen Sponsoren und öffentlichen Institutionen würde das nicht funktionieren.“ Besonders erfreut ist Stefan Oschmann über die mittlerweile weltweite Strahlkraft des Festivals. „Wir haben sogar Kartenbestellungen von Übersee, aus Kanada und den USA sowie aus aus Belgien, Österreich, Schweiz, Polen, Frankreich, Niederlande und Belgien.“ Es freue ihn und seine Mitstreiter, dass das Festival auch Leute weit über die Grenzen Deutschlands hinaus anzieht.

Die Unesco hat Reggae zum immateriellen Kulturerbe erklärt. In der Begründung heißt es, „die Musik aus der Karibik transportiere wichtige Botschaften zu Fragen der Ungerechtigkeit, der Liebe und der Menschlichkeit“. Deshalb, so Oschmann, stehe am Sonntag Reggae im Fokus des musikalischen Programms. Für die offene Bühne wurden deshalb „Memoria“ und „Jahcoustix“ engagiert.

„Memoria“, die den Nachmittag eröffnen werden, haben sich auf ihre Fahnen geschrieben, Brücken zwischen den Kulturen der Welt zu bauen. Die jungen Bandmitglieder kommen aus verschiedenen Ländern und warten mit einem herzerfrischenden, lockeren Sound auf.

„Jahcoustix“ hingegen spielt Roots Reggae und wird sicherlich Material seiner neuen CD auf dem Festival präsentieren.

Zwischen den beiden Reggae-Formationen wird Leila Akinyi mit einer Melange aus Dancehall, Hip-Hop, Soul und Afro-Pop einen Kontrapunkt mit modernen Songs setzen.

„Wichtig ist uns natürlich, dass wir neben dem Unterhaltungsprogramm auch viele Informationen über das Leben und die Probleme der Menschen in Afrika transportieren“, wies Stefan Oschmann auf einen für ihn besonders wichtigen Aspekt der Veranstaltung hin. So wird auch der Verein „Mama Afrika“, der sich gegen die weibliche Genitalverstümmelung in Guinea einsetzt, vertreten sein. Das Africa Festival unterstützt in Zusammenarbeit mit s.Oliver die wichtige Initiative. Der gesamte Erlös aus der Foto- und Siebdruckaktion geht an Mama Afrika. Mit dem Geld soll eine neue Schule gebaut werden.

Zudem präsentieren sich „Baobab Children Foundation“, „Freundeskreis Ombili“, „Terres des Femmes“ sowie „Alpensolar Human“ im Bambuszelt.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 26.01.2019