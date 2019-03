„Sommerhausen brummt“

Manchmal werden Visionen Wirklichkeit. So wie zum Beispiel in Sommerhausen. Der idyllische Ort am Main rüstet sich nämlich zu einem ganz besonderen Ereignis: Das „Sommerhausen Festival“ am Samstag, 17. August, will in jeder Beziehung ein Ausrufezeichen setzen inmitten der vielen anderen Open-Air-Konzerte, die in diesem Sommer wieder über die Bühne gehen werden. Der „Haupt-Visionär“, Kulturmanager Herbert Löw, spricht gar von einem Alleinstellungsmerkmal, durch das sich das Festival im gesamten süddeutschen Raum aus der breiten Masse an Musik-Events hervorheben werde.

Löw lebt seit 25 Jahren in Sommerhausen. Vielleicht will er seiner Heimat etwas von dem zurückgeben, was sie ihm tagtäglich gibt.

Keine konstruierte Marketingidee

Es spricht auf jeden Fall für den Zusammenhalt im Ort, wenn er betont, dass dieses Festival „keine konstruierte Marketingidee“ sei, sondern „aus Sommerhausen heraus“ entstanden sei – mit Bürgermeister Fritz Steinmann an der Sitze. Alle Sommerhäuser Vereine sitzen mit im Boot. Der Reingewinn dieses Abends kommt ihnen zu Gute.

In über 40 „spannenden“ Sitzungen habe man über das Großereignis und das Procedere diskutiert, berichtete Herbert Löw nun bei einer Pressekonferenz in Würzburg. Kein Wunder, dass in diesem Festival „viel Herzblut und Leidenschaft“ steckt. „Wir haben zwar große Ideen, es ist aber immer noch ein kleines Dorf“, sagte Herbert Löw.

Doch worin besteht denn nun dieses Alleinstellungsmerkmal, von dem nicht nur der Kulturmanager schwärmt? Chrissy Dorn, die PR-Beauftragte des Festivals, erklärt: „Die Gäste erleben ein umfassendes, ganzheitliches Musikereignis, denn der gesamte historische Kern von Sommerhausen wird zum begehbaren Konzertareal.“

18 Konzerte an sechs Orten

An sechs verschiedenen Orten und Plätzen finden zeitversetzt von 18 bis 23 Uhr über 18 Konzerte à 40 Minuten statt. „So kann sich jeder Besucher sein ganz individuelles Programm gestalten“. Das Ticket berechtige zum Eintritt in den Altort und zu allen sechs Konzerten – bei freier Platzwahl. Das Kartenkontingent sei limitiert, schließlich sollten die Gäste an jenem Sommerabend durch Sommerhausens Gassen flanieren und sich nicht durchschieben. An Attributen sparen die Verantwortlichen nicht, wenn sie über das Konzertereignis sprechen – es sei „neuartig, originär, hochwertig und sinnlich“, das gastronomische Angebot „modern“. Sommerhausen, die laut Pressemitteilung „traditionelle Ortschaft mit langer Geschichte als Heimat für Winzer, Künstler, Kunsthandwerker und Lebenskünstler“ präsentiere sich „fränkisch, weltoffen und lebendig“.

Mit der Auswahl der Musiker wollen die Verantwortlichen eher die Gourmets ansprechen als den Mainstream: „An diesem Abend begegnen sich Chanson, Flamenco, Jazz, Classic-Rock, Folk, Volksmusik und A-Cappella-Gesang“.

Angesagt haben sich die „Simon & Garfunkel Revival Band“, „Les Brünettes“, Café del Mundo & Azucena Rubio, „CubaBoarisch 2.0“, die „Mozart Heroes“ und – als Stargast – der „Fernsehmensch“, Liedermacher und Chansonnier Reinhold Beckmann mit seiner Band.

In der Pressekonferenz in Würzburg will er erst einmal von Herbert Löw wissen, ob er nun mit Jogi Löw verwandt sei oder nicht. „Nein!“, lacht der Kulturmanager.

Freude auf Open-Air

Offensichtlich die richtige Antwort. „Beim Namen Löw zucke ich immer noch zusammen“, gesteht Beckmann. Viel lieber denkt er an das, was ihn in Sommerhausen erwartet: „Es gibt nichts Schöneres, als draußen live zu spielen“, sagt er. Den Ort am Main kennt er durch die Zusammenarbeit mit Herbert Löw gut. Beckmanns Erfahrung: „Sommerhausen brummt wie nichts anderes“.

