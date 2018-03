Spitzenplatz in der Liga des Deutsch-Rap bestätigt

Anzeige

Die Nachfrage ist ungebrochen, und so geht Marterias Roswell Tour in die zweite Runde. Neben dem Konzert in Würzburg am Sonntag stehen in diesem Jahr noch sechs weitere Konzerte der Roswell Tour 2018 auf dem Programm, bei denen Marten Laciny sein neues Album „Roswell“ auf der Bühne präsentieren möchte.

„Roswell“ gilt als eines der zentralen Hip-Hop-Werke des letzten Jahres und Marteria hat damit ein weiteres Mal eindrucksvoll seinen Platz in der Spitzengruppe des DeutschRaps bestätigt. Ein großer Anteil am Ruhm gebührt Marterias Produktionsteam „The Krauts“, welches ihm einen äußerst abwechslungsreichen Sound mit einem großen Anteil an Pop auf den Leib geschneidert hat.

Am Sonntag machte Marteria Station in Würzburg. Nachdem der Support Act 3Plusss die 3900 Besucher in der s.Oliver Arena vorgeglüht hatte, genossen die Fans ein tolles zweistündiges Konzert.