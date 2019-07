Spritzig-musikalische Session

Es ist ein lauer Sommerabend auf der Würzburger Hafensommer-Bühne, angenehme Musik nach einem heißen Arbeitstag. Für eine passende Ruhepause sorgt der Liedermacher Markus Rill mit seinem neuen Album „Songland“. Der Würzburger hat sich einige Gäste eingeladen, die eine spritzige musikalische Session zum Besten geben. Mit Benjamin Haupt von Kleeberg, Peter Wendel von der Black Velvet Band, Stephan Schmitt und Conny Morath vom Duo famos oder auch der jungen Sängerin und Gitarristin Sara Teamusician stehen gleich mehrere Lokalmatadore auf der Bühne. Im Gepäck haben sie ihre Lieblingslieder, wie Peter Wendel „My Way“ oder Sara Teamusician den ruhigen Cohen-Song „Dance me to the End of Love“. Mit Elisabeth Lee mischen sich auch texanische Klänge in diesen besonderen „Liederabend“. Passgenau verweben Rill und eine glänzend aufgelegte Band die unterhaltsame Reise durch die Musikstile, von Folk über Soul bis zum Rock. So richtig zündet das Liederfest allerdings nicht – was wohl auch den tropischen Temperaturen auf der Hafentreppe geschuldet ist. Erst zum Finale mit dem Bob-Dylan-Song „Like a Rolling Stone“ springt der Funke aufs Publikum über. Bild: Seufert

