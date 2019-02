Stahlzeit rocken heute in Würzburg

Stahlzeit gastieren im Rahmen ihrer „Schutt und Asche“-Tour am heutigen Samstag in der Würzburger s.Oliver Arena. Es gibt noch Karten an der Abendkasse.

Eingebettet in ein Hitfeuerwerk aus Rammstein-Songs aller Schaffensphasen, erwacht Abend für Abend eine Liveshow zum Leben, die dem Original in puncto Aufwand kaum nachsteht, inklusive einer ebenso kompromisslosen wie spektakulären Pyro-Show.

Mehrere Trucks und Nightliner rollen mit der gigantischen Produktion von Stahlzeit durch die Lande. Über 80 Shows absolviert die Bandjährlich, deren Sänger Heli Reißenweber in Sachen Aussehen, Stimme und Performance verblüffende Ähnlichkeit mit Till Lindemann besitzt.

Ein Mix aus Bühnenelementen verschiedener Rammstein –Tourneen rollt mit Stahlzeit in die Städte: riesige Bühnenventilatoren, bewegliche Lichttraversen und Hebebühnen, dazu ein bombastischer Sound, der sich mit jedem Dezibel nach dem Ausmaß der charakterstarken Rammstein-Gigantomanie anfühlt.

Die Songauswahl wird stets aktualisiert. „Wir halten es für unsere Fans und für uns immer spannend und entwickeln das Programm regelmäßigweiter“, so Reißenweber. „All die ganz großen Rammstein-Hits sind natürlich ein permanenter Bestandteil unserer Show. Und wir haben auch ganz neue Songs.“

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 23.02.2019