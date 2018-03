Stars beim Open Beatz

Anzeige

Das Open Beatz – Süddeutschlands größtes elektronisches Musik Festival – findet seit 2012 zwischen Herzogenaurach und Puschendorf in der Nähe von Nürnberg statt und ist jedes Jahr ein Highlight der EDM und Electro Szene. Im letzten Jahr feierten 20 000 Fans ausgelassen auf dem Festivalgelände in Poppenhof.

Knapp 5000 begeisterte Fans kamen Anfang Januar zur Premiere der Open Beatz Winter Edition in die Arena Nürnberger Versicherungen, um dort den ersten Techno im neuen Jahr einzuleiten und die Zeit bis zum Sommer zur verkürzen.

Das Line Up steht fest

Vom 19. bis 22. Juli heißt es „Back To The Nature“. Das Full Line Up für den Sommer steht. So dürfen sich die Besucher auf viele spektakuläre Acts beim Open Beatz Festival freuen. Alison Wonderland feiert nicht nur die Premiere beim Open Beatz Festival, es ist auch ihr erster Festival-Gig in Süddeutschland überhaupt. Nach dem das Erfurter DJ-Duo Gestört aber GeiL im letzten Jahr erstmalig beim Tomorrowland auf der Bühne standen, kehren sie mit ihren mit Platin und Gold ausgezeichneten Hitsingles zurück auf die Hauptbühne in Poppenhof.