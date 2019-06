Stars und Sternchen kommen

Sommer, Sonne, gute Laune und mit einem Cocktail in der Hand zehn Stunden Party nonstop feiern. Klingt gut? Dann nichts wie los und Karten sichern für die größte Open-Air-Party Deutschlands, die „Olé-Party“, die am 29. Juni ab 13 Uhr erstmals am Flugplatz Giebelstadt bei Würzburg Halt machen wird. Mit dabei sind Mia Julia, Pietro Lombardi, Mickie Krause, Eloy de Jong, Oli. P, Lorenz Büffel und viele weitere Stars der leichten Unterhaltung.

Der berühmt-berüchtigte Ballermann und die legendäre Party-Stimmung auf der Ferieninsel Mallorca stehen Pate für die Olé-Party Tour. Bereits im zwölften Jahr bringt die Olé Party Tour die Stars, die sonst an der Platja de Palma für Fun bis zum Abwinken sorgen, in den deutschen Sommer. Neun Termine sind für 2019 angesetzt.

Wir verlosen drei mal zwei Tickets. Wer mitmachen möchte, schreibt eine E-Mail an: gewinnspiel.fn@fnweb.de. Bitte in die Betreffzeile „Olé“ eintragen, in der Mail den Namen und die Adresse angeben. Einsendeschluss ist am Freitag, 21. Juni. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Daten der Gewinner werden zum Zweck der Gewinnzusendung gespeichert.

