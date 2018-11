Start mit „Pippi“ und dem „Horrorladen“

Das „Theater Sommerhaus“ eröffnet am heutigen Samstag seine neue Spielstätte – in Winterhausen. Fast vier Jahre lang waren die Theatermacher ohne feste Bühne. Brigitte Obermeister strahlt: Endlich wieder ein festes Theater für die Sommerhaus-Produktionen. In Winterhausen – also im Main-Städtchen genau gegenüber der früheren Spielstätte in Sommerhausen – haben die Theatermacherin und ihre Familie mit großem Aufwand ein historisches Gebäude saniert. Die Bühne befindet sich Wand an Wand gleich neben dem Wohnzimmer. 99 Besucher können pro Aufführung im Zuschauerraum Platz finden. „Also fast wie bei uns im Wohnzimmer“, lacht Obermeier.

Winterhausen liegt vor den Toren Würzburgs, doch auch in der Tauber-Region ist Obermeiers spielfreudige Truppe bekannt: Mit Kinderproduktionen sind die Darsteller seit Jahren regelmäßig in Igersheim zu Gast. Und: Regie führte das Künstlerpaar Obermeier und Hannes Hirth u.a. bereits bei den bekannten großen Amateurgruppen in Nieder-stetten, Reinsbronn und Hollenbach; auch bei den Röttinger Festspielen war Hirth schon als Regisseur aktiv. Bei den Geyer-Spielen in Giebelstadt steuert das Ensemble bereits seit zwei Jahrzehnten liebevoll inszenierte Produktionen für Eltern und Kinder bei; oft nach bekannten Kinderbuch-Klassikern.

Gestartet wird in Winterhausen am heutigen Samstag mit der Kinderproduktion „Pippi plündert den Weihnachtsbaum“. Am 5. Dezember folgt die Premiere von „Der kleine Horrorladen“. Einige Vorstellungen sind bereits komplett ausverkauft – der Blick auf die Webseite www.theater-sommerhaus.de ist für den Theaterinteressierten also schon deshalb Pflicht, weil man dort zeitnah sehen kann, für welche der vielen Vorstellungen der Karten-Anruf lohnt.

Aus Schluss wurde ein Anfang

Weiter auf dem Spielplan steht „Die Weihnachtsgans Auguste“; zu Silvester gibt es die „Volle Tönung“ und im ersten Halbjahr 2019 werden die Zuschauer auch viel zu Gucken haben, denn es gibt jede Menge Programm – von Publikumslieblingen aus früheren Jahren bis zu den Neu-Produktionen „Die weiße Rose“ und „Tour de Farce“. Der Hintergrund für den Umzug nach Winterhausen: Anfang 2015 war in Sommerhausen endgültig Schluss, denn der Pachtvertrag für das dortige Theater lief aus. In Winterhausen wurde den Theatermachern ein langjähriger Leerstand, fast eine Ruine, angeboten. Dennoch wagten sie den Sprung ins kalte Wasser. Der Um- und Ausbau eines rund 500 Jahre alten Gebäudes: ein nicht nur finanzieller Kraftakt, doch jetzt ist er vollbracht. Zuschauer-Toiletten, Fluchtwege, Elektrisches, Bühnentechnik, Brandschutzauflagen, Parkraum: ein öffentliches Theater muss mehr Auflagen verkraften, als ein privates Wohnhaus. Und dann gibt es auch noch den Denkmalschutz.

Ein Gebäude aus dem späten Mittelalter mit barocken Zubauten in einen stilgerechten, stimmigen Theater-Funktionsbau umzumodeln – ob das gelungen ist, davon können sich Zuschauer ab heute überzeugen. Der Spielplan steht bereits bis Juli 2019.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 01.12.2018