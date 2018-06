Startrampe für Newcomer-Bands

Anzeige

Statt Rekordjagd lieber wieder gutes Wetter und ein friedliches Festival mit vielen entspannten Besuchern: Das ist das Ziel der Macher vor dem mittlerweile 31. Umsonst & Draussen Festival (U&D), das am 21. Juni auf den Talavera Mainwiesen beginnt und bis 24. Juni dauert.

Vier trockene Tage erwischten Festival-Chef Ralf Duggen und seine Mitstreiter beim Jubiläums-Festival im letzten Jahr, gut 100 000 Besucher sind rekordverdächtig. „Wie ein Sechser im Lotto war das. Besser kann es kaum werden“, sagte Duggen bei der alljährlichen Vorschau-Pressekonferenz. Der große Erfolg war für die U&D-Verantwortlichen auch ein Grund, darüber nachzudenken, was das Festival für sie selbst und für die Region bedeutet.

In der Region verwurzelt

Das Ergebnis: Trotz seiner Größe tut sich das U&D schwer, über Unterfranken hinaus Beachtung zu finden – das war und ist für Duggen und Co. aber kein Problem: Die Verwurzelung in der Region zusammen mit der Möglichkeit, Jahr für Jahr musikalisch und kulturell Neues zu entdecken, soll das Festival auch in Zukunft prägen. Kurz zusammengefasst: „Gefühlt ist jedes Jahr ganz Würzburg bei uns“, sagte Duggen. Das hört man auch beim Hauptsponsor gerne: „Das U&D „hat 100 000 Fans, die zum 31. Mal gerne hierher kommen. Das Festival hat für seine Besucher eine sehr hohe Bedeutung“, betonte Ruthard Sämann, Vertriebsleiter der Sparda Bank in Würzburg.