Stunt- und Drift-Shows, gepaart mit rockigen Music-Acts

Ebenfalls zu bestaunen gibt es diverse spektakuläre Custom Made Vehicles und Dragster Fahrzeuge. Dieses Jahr wieder mit dabei: das Duck Team mit dem schnellsten Jet Dragster, der auf dem europäischen Festland existiert. Eine offene Boxengasse vor den Shows ermöglicht dem Publikum direkt mit den Fahrern in Kontakt zu kommen und die Fahrzeuge aus nächster Nähe zu betrachten.

Auch musikalisch ist für Hochkaräter gesorgt: Mit „Manfred Mann´s Earth Band“ findet eine absolute Classic-Rock-Legende seinen Weg nach Geiselwind. Wer kennt sie nicht? Hits wie „Blinded By The Light“, „Davy’s On The Road Again“, „Father of Day, Father of Night“, „Mighty Quinn“, „I came for you“ besitzen Klassiker-Status. Als weiterer Hauptact dabei: die europaweit meistgebuchte „Rammstein“-Tribute Band „Stahlzeit“. Nicht nur für „Rammstein“-Fans ein gigantisches Live-Erlebnis. Über das gesamte Wochenende werden mehr als 16 Bands auf drei Bühnen auftreten.

Wie bei kaum einem anderen Event verschmelzen hier Musikfestival mit mehreren Bühnen, gemütlicher Bike-Treff, Mega-Event mit spektakulären Shows und einzigartige Custom-Bikes & US-Cars, einer riesigen Händlermeile sowie ein großer Zeltplatz zu einem besonderen Open Air Event im Bikerlifestyle!

Neu mit im Billing: „The New Roses“. Die Wiesbadener liefern eingägigen Stadionrock. Mit ihrer 2017er Single „Life Ain’t Easy“ gelang ihnen ein deutschlandweiter Radiohit.

Neben all diesen Highlights wartet das gewohnt prall gefüllte Programm mit weiteren Events und Aktionen auf.

