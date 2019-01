Symphonic Metal live

„Beyond the Black“, die Symphonic Metal-Band, kommt am Freitag, 25. Oktober, in die Music-Hall nach Geiselwind. Auf der Setlist werden sicherlich auch Songs ihres dritten Albums „Heart Of The Hurricane“ stehen .

Alle namhaften großen Rockfestivals hat die Band um Ausnahmesängerin Jennifer Haben bereits bespielt, weltweit war sie auf Tour.

Schon mit ihrem Debüt im Jahr 2015 schlug die Band um Sängerin Jennifer Haben ein wie eine Bombe. „Songs Of Love And Death“ hielt sich wochenlang in den Top 15 der Charts und brachte der Band den renommierten „Metal Hammer“-Award in der Kategorie „Newcomer des Jahres“ ein.

Auch der Nachfolger „Lost In Forever“ konnte 2016 direkt daran anknüpfen, ging auf Platz 4 und führte „Beyond The Black“ auf eine größtenteils ausverkaufte Mammut-Tour durch Deutschland und Großbritannien sowie Russland und Japan. Die Band war gefeierter Support-Act unter anderem für „Aerosmith“, „Korn“ und die „Scorpions“, Auch das deutsche Fernsehen wurde auf „Beyond The Black“ aufmerksam und so wurde „Night Will Fade“ der Titeltrack der 2017er-Sat1-Produktion „Die Ketzerbraut“.

