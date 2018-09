The Kelly Family kommt nach Heilbronn

Kaum ist der Sommer 2018 vorbei, kann mit The Kelly Family bereits der erste Höhepunkt für „Musik im Park 2019“ in Heilbronn bestätigt werden! Am 16. Juni 2019 um 19.30 Uhr kommt The Kelly Family nach Heilbronn in den Wertwiesenpark. In den 90ern gehörte The Kelly Family zu den erfolgreichsten Bands Europas. Sie feierte Rekord um Rekord und wurde zu absoluten Megastars. Doch dann wurde es ruhig um die Band, die einzelnen Mitglieder gingen ihre eigenen Wege und an ein Comeback war nicht zu denken. Doch mit ihrer ausverkauften Comeback-Tour „We Got Love 2017/2018“ durch Europa erreichten sie über 400 000 Zuschauer. Karten für dieses Konzert gibt es in den Kundenforen der FN. Bild: Ben Wolf

