Tribute-Band auf Volbeats Spuren

Volbeat aus Dänemark haben sich in den letzten Jahren zu den erfolgreichsten Bands im Musikgeschäft entwickelt. Dieser Erfolg ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass sich die Band nicht in eine Schublade stecken lässt. Heavy Metal? Rock? Rockabilly? Country? Es ist von allem etwas. Vol.Beatclub sind eine linientreue Volbeat-Tributeband aus Kronach. Am Freitag, 4. Mai, kommt die Band in die Würzburger Posthalle. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Aus einer simplen Idee entstand eine Freundschaft unter den Musikern, die das Fundament für ein erfolgreiches Zusammenspiel bildet. In der Setlist sind neben gängigen Live Songs wie „Sad Man’s Tongue“, „Fallen“ oder „Still counting“ auch einige Songs zu finden, die eher selten live zu hören sind. Maximales Livefeeling und authentischer Sound garantiert. Tickets gibts es in den Kundenforen der Fränkischen Nachrichten. Bild: Agentur