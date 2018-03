Anzeige

Trotz seiner 71 Jahre gehört Steven Spielberg noch immer zu den produktivsten Filmemachern Hollywoods. In den 70er Jahren wurde er mit Filmen wie „Der weiße Hai“ und „Unheimliche Begegnung der dritten Art“ als Wunderkind gefeiert. In jene Zeit kehrt er nun mit seinem neuen Film „Die Verlegerin“ zurück. Ein politisch höchst brisanter Film über Geheimdokumente der US-Regierung, mit deren Veröffentlichung die Pressefreiheit angegriffen wurde. Spielberg bewies schon mit „Schindlers Liste“, „München“ und „Bridge of Spies“, dass er nicht nur das Blockbuster-Kino bedienen will.

„Die Verlegerin“ ist ein Plädoyer für die amerikanische Pressefreiheit, weil Spielberg Parallelen zwischen der angespannten Situation zwischen Presse und Präsident von 1971 und heute sieht. „Zwei Präsidenten, die den Massenmedien den Krieg erklären. Nixon hatte damit keinen Erfolg, und letztendlich musste er sogar zurücktreten. Ich denke, dahingehend müssen wird uns alle nochmals mit dem, was wir in den letzten Monaten erlebt haben, auseinandersetzen“, meint Spielberg, der mit seinen Hauptdarstellern – Meryl Streep in der Rolle der damaligen Verlegerin der Washington Post, Katherine Graham, und Tom Hanks als ihr Chefredakteur Ben Bradlee – nach Paris kam, um den Film zu bewerben.

Und er führt weiter aus: „Die Presse muss heute noch härter kämpfen, denn sie steht weit mehr unter Beschuss als noch in den 70ern. Im Wesentlichen muss sie dabei um die eigene Würde kämpfen, um der Öffentlichkeit die Wahrheit zu sagen.“ Dafür unterbrach die Hollywoodlegende die Vorbereitungen seines nächsten Kinokrachers „Ready Player One“ (ab 5. April im Kino), denn er sah eine gewisse Notwendigkeit, der „Verlegerin“ den Vorrang zu geben. Es habe ja etwas sehr Ungezwungenes, einen Science-Fiction-Film zu drehen, weil man keinen Regeln unterstellt sei und nur der eigenen Fantasie folgen müsse. Als Steven jedoch las, was 1971 zwischen dem damaligen Präsidenten Nixon und der Presse vorfiel und wie sich „eine Frau, Katherine Graham, in einer damals von Männern dominierten Gesellschaft behaupten musste“, sah er „sofort eine hohe Relevanz.“