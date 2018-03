„Unsere Botschaft ist die Musik“

Anzeige

„Toto“ wurde 1977 in Los Angeles gegründet und kann mit 17 Alben über 30 Millionen verkaufte Einheiten weltweit auf ihrem Konto verbuchen. Die sechsfachen Grammy-Gewinner haben mit ihrem unverwechselbaren Sound und der Virtuosität der hervorragenden Musiker einen eigenen Platz in der Musikgeschichte eingenommen und feierten zahlreiche Charterfolge mit Hits wie „Hold The Line“, „Rosanna“ und „Africa“. Von Anfang an dabei: Gitarrist Steve Lukather. Vor dem Konzert am Dienstag, 13. März, in der Stuttgarter Porsche-Arena zeigt sich der US-Amerikaner unverblümt offen.

Herr Lukather, Sie haben ja deutsche Wurzeln. Was bedeuten die Ihnen?

Steve Lukather: Ja, ich bin zu 32 Prozent deutsch, meine Ur-Großmutter stammt von dort. Aber ich spreche nur ganz wenig deutsch, das habe ich auch nur dann versucht, wenn ich betrunken war. Aber ich trinke ja auch keinen Alkohol mehr, und das seit zehn Jahren nicht mehr. Höchstens ein alkoholfreies Bier nach meinen Shows.