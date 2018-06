Viele Stars performen

Anzeige

Das Open Beatz – Süddeutschlands größtes elektronisches Musik Festival – findet seit 2012 zwischen Herzogenaurach und Puschendorf in der Nähe von Nürnberg statt und ist jedes Jahr ein Highlight der EDM und Electro-Szene. Im letzten Jahr feierten 20 000 Fans ausgelassen auf dem Festivalgelände in Poppenhof. 2018 findet das Festival vom 19. bis 22. Juli statt.

Alle Genres vertreten

Von EDM über Techno und Hardstyle bishin zu Goa, Hardcore, Trance und Bass House liefert das Open Beatz-Festival nahezu alle Genres auf insgesamt sechs Stages. Damit sich jeder bestens auf das Open Beatz-Festival 2018 vorbereiten und sich all seine Highlights aus dem Line up der sechs Bühnen heraussuchen kann, wurde jetzt der Timetable veröffentlicht. Die Mainstage wird am Donnerstag um 13 Uhr von Lumor & Blankenheim eröffnet. Richtig heiß wird es dann ab 18.30 Uhr, wenn Gestört aber GeiL das Ruder der Hauptbühne übernehmen, bevor Gigo’n’Migo (21.05 Uhr) und Yellow Claw (22 Uhr) mit ihren Sets den Opening-Tag beenden.

Alison Wonderland dabei

Die Must-Sees am Freitag vom Open Beatz Festival 2018 auf der Mainstage sind in jedem Fall Dyro (19 bis 20 Uhr), die Australierin Alison Wonderland mit einem ihrer ersten Sets in Deutschland (20 bis 21.30 Uhr), das amerikanische DJane-Duo Krewella (21.30 bis 23 Uhr), Blasterjaxx (23 bis 0.30 Uhr) und Headhunterz (0.30 bis 2 Uhr). Auch die Lakestage wartet gleich zum Auftakt mit einigen Highlights auf. So sollte man auf keinen Fall die Sets von Moonbootica (20.30 bis 22 Uhr), Klangkarussel (22 bis 23.30 Uhr) und Andhim (23.30 bis 1 Uhr) verpassen. Auf der 3rd Stage sind am Freitag besonders Ran-D (20 bis 21.30 Uhr) und Miss K8 (21.30 bis 23 Uhr) hervorzuheben.