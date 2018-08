„West Side Story“ als Publikumsliebling

Mit der Derniere des Musicals „West Side Story“ endete nun die 25. Saison der Clingenburger Festspiele. Intendant Marcel Krohn hatte – für diese Jubiläumssaison angemessen – ein vielseitiges, interessantes und anspruchsvolles Programm geschnürt. Und offensichtlich hatte auch der Wettergott ein besonderes Einsehen. Bei zum größten Teil hochsommerlichen Temperaturen konnten alle 58 Vorstellungen wie geplant stattfinden. Regencapes, Daunenjacken und Decken konnten im Schrank bleiben.

Wegen der Hitze hatten die Vormittags- und Nachmittagsvorstellungen Besucherrückgänge zur Folge, was die Gesamtbesucherzahl nach unten drückte. Die Marke von 30 000 konnte deshalb nicht ganz erreicht werden. Der Kassenschlager war in jedem Fall „West Side Story“ mit etwa 12 000 Besuchern bei 19 geplanten und einer Zusatzvorstellung.

Fulminante Premiere

Der 1957 uraufgeführte Musical-Evergreen von Leonard Bernstein erlebte am 15. Juni 2018 einen fulminanten Premierenabend. Publikum und Presse zeigten sich begeistert, ja sogar enthusiastisch. Das internationale 30-köpfige Ensemble mit den Hauptdarstellern Theano Makariou (Maria), Lucía Isabel Haas Muñoz (Anita) und Gevorg Aperánts (Tony) wurde bei jeder der 20 Aufführungen vom Publikum mit rhythmischem Klatschen und Standing Ovation gefeiert.

Viel Lob ernteten die inszenatorische Umsetzung durch Marcel Krohn, die anspruchsvollen Tanzchoreografien von Timo Radünz und die ausgezeichnete Leistung des musikalischen Leiters Philip Tillotson und seiner 15 Musiker. „West Side Story“ auf der Clingenburg: „Sprühende Lebensfreude und geballte Dynamik, ein passender Mix aus grimmiger Entschlossenheit und quirligen Albernheiten“, so einige Pressestimmen.

Der Premierenabend wurde beendet mit einem besonderern Feuerwerk, das die Burgruine in magische Lichtszenen tauchte vor einem musikalischen Potpourri aus diversen Musicals, die in den vergangenen zehn Jahren auf der Clingenburg aufgeführt wurden. Am Ende der Saison ging der „Clingenburg-Festspiel Award“ für die beste weibliche Hauptrolle an Lucía Isabel Haas Muñoz, in der männlichen Kategorie an Gevorg Aperánts.

Epochales Bühnenwerk

Regisseur Marcel Krohn nennt das Stück „Nathan der Weise“ von Gotthold Ephraim Lessing, das er in allen Rollen brillant besetzt hatte und das noch immer Aktualität besitzt, ein epochales Bühnenwerk. Es spielt in der Zeit der Kreuzzüge im ausgehenden 12. Jahrhundert in Jerusalem, Stadt der drei Weltreligionen. Joachim Henschke (der auch den Publikumspreis erhielt) verkörperte Nathan mit großem Charisma, einer unglaublichen Bühnenpräsenz und mit einer klaren und nuancierten Sprache. Alexander Ruttig spielte seine Rolle als Tempelherr mit viel Witz und überzeichneter Tatkraft, die erst weich wird, als er der jungen Recha (Franziska Lißmeier) begegnet. In weiteren Rollen: der junge Manuel Lopez als gütiger Sultan Saladin, die Schwestern des Sultans (Jasmim Alshaibani und Kumari Helbling), Ramona Schmid als christliche, gouvernantenhafte Kinderfrau Daja, der gutherzig-naive Klosterbruder (Werner Wulz) und der flippige Derwisch (Ilya Sadykov). Sie alle belebten das Stück und machten Tempo bis zum Finale.

Das Zusammenspiel von Bühne, Kostüme (Isa Mehnert) und den klimatischen Verhältnissen sorgte dafür, dass man sich beim Zusehen gedanklich und emotional nach Jerusalem versetzen konnte.

Im Stück hatte Regisseur Marcel Krohn einen Texteinschub gesetzt, ein leidenschaftliches Pamphlet gegen den Kapitalismus und Materialismus, vorgetragen von Kumari Helbling. Zahlreiche Zuschauerreaktionen zeigten, dass der Regisseur mit dieser Inszenierung den Zahn der Zeit getroffen hat. Im Anschluss an die Aufführungen sammelte das Nathan-Ensemble für die Jemen-Hilfe. Diese Sammlung erbrachte die stolze Summe von über 8000 Euro. Der Publikumspreis in der weiblichen Kategorie ging an Kumari Helbling.

Schrilles Bühnenbild

In schrillem Bühnenbild und mit deftiger Komik inszenierte Stefan Krause den Volkstheater-Klassiker „Der verkaufte Großvater“ mit Fernsehstar Hansi Kraus in der Titelrolle. Hier durfte das Publikum nach Herzenslust lachen. Besonders das Ehepaar Haslinger (Konrad Adams und Ramona Schmid) sorgte für viel Amüsement. Als die immer nahe am Infarkt agierende Haslingerin bei sich selber eine Herzdruckmassage vornahm, waren wahre Kreisch-Salven zu vernehmen.

Als temperamentvolle Magd Zenz konnte Sarah Kornfeld punkten. Die folkloristisch angehauchten, sehr farbenfrohen Kostüme stammten von Evelyn Straulino, die auch bei „West Side Story“ und „Der gestiefelte Kater“ fürs Kostümbild verantwortlich war. Wer sich einen Abend amüsieren wollte, ohne nachdenken zu müssen, war bei diesem Stück genau richtig. Hansi Kraus und Ramona Schmid gewannen den Publikumspreis.

Mit „Der gestiefelte Kater“ und der Piratengeschichte „Tortuga“ gab es erstmals zwei Stücke für Kinder unterschiedlicher Altersstufen. Die Märchen-Adaption richtete sich dabei eher an jüngere Kinder, doch die Inszenierung der aus Kasachstan stammenden Regisseurin Irina Simonova fand Anklang bei allen Altersstufen. Mit viel komödiantischem Gespür zeichnete die Regisseurin die teils äußerst skurrilen Figuren. Situationskomik, flotte Musik und witzige Dialoge sorgten für viele Lacher bei den kleinen und großen Zuschauern. Mitreißende und dynamische Darsteller forderten das Publikum immer wieder auf, sich am Spiel zu beteiligen.

Herzallerliebst war das Miau-Miau-Lied, das Katzen-Duett von Rossini, das Kater Schnurr (Felix Radcke) und Mizzi (Ronja Geburzky) sangen. Die fantasievollen Rokoko-Kostüme von Evelyn Straulino waren ein weiterer Höhepunkt in dieser humorigen Inszenierung.

Das Jugendstück Count Future Down aus der Feder des Intendanten Marcel Krohn wurde ein einziges Mal im Rahmen der Festspiele zur Aufführung gebracht und ging dann auf „Tournee“ durch die Schulen des Landkreises, wo es für rege Diskussionen sorgte.

Ramona Schmid schlüpfte überzeugend in die Rolle der Motivationstrainerin Frau Paradeis Mit dem Coaching verdient sie viel Geld und dann folgt der Absturz. Ein wichtiges Stück, bei dem es „wie im richtigen Leben“ zugehe, schrieb die Presse.

Zwei Gastspiele

Das Quintett „Onair“ mit ihrem Programm „Vocal Legends“ bot A-cappella-Gesang vom Feinsten und ließ große Stimmen der Rockgeschichte wie Pink Floyd, Michael Jackson und Led Zeppelin wieder auferstehen. Bei „Woodstock – The Story“ riss die holländische Truppe begeisterte Zuschauer mit ihrer perfekten Show von den Stühlen und führte zurück zum Woodstock-Festival von 1969. Mit Hits von The Who, Joe Cocker, Janis Joplin, Darbie Slick und vielen anderen – im Hintergrund flimmerten Videoprojektionen vom Woodstock-Festival – berauschten die Holländer das Publikum.

Intendant verabschiedete sich

Nach zehn Jahren verabschiedete sich Intendant Marcel Krohn von den Festspielen. Er zeigte sich für insgesamt 37 Eigenproduktionen verantwortlich, 24 davon inszenierte er selbst.

Einige Male stand Krohn, der sowohl Schauspieler als auch Regisseur ist, selbst auf der Bühne. Unter der Intendanz von Krohn wurde das Musical und später auch Jugend- und Volkstheater zu festen Spielplan-Bestandteilen. Die Anzahl der Produktionen erhöhte sich von zunächst zwei auf nunmehr sechs.

Der Vorsitzende der Clingenberg Festspiele, Rainer Markens, verabschiedete Krohn nach der letzten Vorstellung mit einem kleinen Rückblick, bedankte sich für sein Engagement und überreichte gemeinsam mit Renate Binsack (stellvertretende Vorstandsvorsitzende) einen Präsentkorb und eine Trophäe für die zehnjährige Intendanz, wie es weiter in der Bilanz der Verantwortlichen zur Festspielzeit heißt.

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel: Die Vorbereitungen für die Saison 2019 haben bereits begonnen. Der Kartenvorverkauf startet am 1. November 2018.

