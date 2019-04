„Wir haben HipHop in den Soul überführt“

„Wissen Sie, wo ich gerade bin?“, fragt Max Mutzke am Telefon während des FN-Interviews. „Ich stehe hier mit meinem Auto mit Blick auf den Feldberg, der noch etwas mit Schnee bedeckt ist. Und die Sonne scheint. Einfach herrlich.“ Der Schwarzwald ist das geliebte Zuhause des Sängers, das wird im Gespräch deutlich. Außerdem erzählt der 37-Jährige von der detailverliebten Entstehung seines aktuellen Albums „Colors“ und welche Beziehung er von Kindesbeinen an zu Würzburg hat. Am Dienstag, 7. Mai, tritt er dort gemeinsam mit „monoPunk“ in der Posthalle auf.

Herr Mutzke, weshalb heißt das aktuelle Album denn eigentlich „Colors“, also Farben?

Max Mutzke: Das hat mehrere Hintergründe. Der Begriff ist universell und positiv besetzt. Und er funktioniert auf verschiedenen Ebenen. In musikalischer Sicht zeigt er die Vielfalt des Soul und des HipHop, der auf dem Album zu finden ist. Unsere Idee war: Wir haben HipHop aus vielen verschiedenen Dekaden genommen und ihn in den Soul „überführt“. Außerdem zeige ich dabei stimmlich so viele Facetten, wie ich sie noch auf keinem anderen Album gezeigt habe. Zu guter Letzt hat das alles noch eine politische Ebene.

Politisch bedeutet?

Mutzke: Es gibt den eigenen Song „Zu Dir komm ich heim“ auf dem Album. Für mich ist er eine Hommage an die Heimatlosen, Menschen, die durch Krieg und Vertreibung ihr Hab und Gut und ihre Heimat verloren haben. Und er zeigt, was Heimat für einen bedeutet und wie sie von äußeren Einflüssen gestärkt wird und die Gesellschaft eine Quelle der Vielfalt ist. Ich komme aus dem Schwarzwald. Wenn es da nicht irgendwann Einflüsse von außen gegeben hätte, wären wir jetzt noch irgendein Bergvolk. Auch geht es um Freiheit, in der wir in Deutschland leben und den Schutz der Minderheiten.

Haben alle Lieder auf dem Album diese Aussage?

Mutzke: Nein. Es gibt noch das Lied „Zugabe (Show meines Lebens)“. Es handelt von einer Frau aus dem Publikum, mit der eine Affäre entsteht, die aber einem viel vormacht. Das hab’ ich zusammen mit Keno Langbein von moop mama geschrieben. Der Rest sind HipHop-Covernummern, die wir, wie gesagt, ins Soulige geholt haben. Und HipHop hatte schon immer einen politischen Anspruch. So ist er entstanden. Es gab den Drang der Menschen, sich zu äußern. Da hat Rap im Afroamerikanischen mit der Samplekultur seinen Ursprung.

Gibt es eine HipHop-Lieblingsnummer?

Mutzke: „I got 5 on it“ und auch „Everyday people“ finde ich im Original schon tierisch gut.

Sie haben sich für das Album erstmalig mit dem HipHop so dezidiert auseinandergesetzt, oder?

Mutzke: Ja und ich habe viel dabei gelernt. Eigentlich wollte ich das Album „Bunt“ nennen. Aber ein Afroamerikaner wies uns daraufhin, dass das nicht gut sei. Wenn du dich als Weißer an dieser Musik bedienst und daraus Kapital schlägt, solltest du zeigen, wo die Anfänge liegen. Das hat beispielsweise Elvis Presley nicht gemacht. Deshalb haben wir es „Colors“, Farben, genannt. Auch nicht Colored, farbig. Das ist geschichtlich ein sehr sensibles Thema. Ein krasses Mienenfeld. Wir wurden in dem einen Jahr der Entstehung des Albums zu richtigen Profis und merkten, dass wir Augen und Ohren aufhalten müssen.

Ist ein Jahr nicht eine lange Zeit im Studio?

Mutzke: Ist es. Es hat so viel länger gedauert, als wir eigentlich gedacht hatten. Normal sind sechs Wochen. Doch wir haben gemerkt, dass es ein Prozess ist und wir haben Songs vom Anfang später noch mal aufgenommen. Einfach, weil die Qualität gewachsen ist. Dabei ist auch keiner abgesprungen. Alle Beteiligten haben gesagt, das muss entstehen. Auch wenn das Budget nur für eine normale Produktionszeit angedacht war.

Wurde so viel Zeit im Studio zu verbringen, nicht irgendwann beklemmend?

Mutzke: Wir hatten ein Studio mit einem ganz besonderen und passenden Flair: Granny’s house. Es roch nach Kaffee und Kuchen und war total nostalgisch eingerichtet. Wir haben von Hand das Geschirr abgewaschen und mit einer Kaffeemühle den Kaffee zubereitet. So haben wir dort, in einer Siedlung von Hamburg, ein Jahr lang gelebt und gearbeitet, fern des Stadtstresses. Und haben uns enorm mit der Musik auseinandergesetzt. Für mich war es nicht nur eine Zeit im Studio, sondern ein Lebensabschnitt. Ich habe mich noch nie so schnell weiterentwickelt und hatte einzigartige Begegnungen und Erfahrungen.

Zum Beispiel?

Mutzke: Wir hatten eine Musikprofessorin aus den USA zu Gast, die uns die Texte übersetzt und erklärt hat. Es war wahnsinnige Kleinarbeit. Auch der Mischer, der Toningenieur, ist so eine Geschichte. Wir wollten, dass das Album einen bestimmten Klang hat. Du kannst ein Album nämlich auch kaputt mischen. Es gibt verschiedene Philosophien. Jedenfalls sollte „Colors“ so klingen wie D’Angelo, einem unfassbar guten Soulsänger, der in den 90ern einige Grammys gewonnen hat, und Al Green. Dazu haben wir einen bestimmten Toningenieur angefragt.

Die Songs präsentieren Sie zusammen mit monoPunk am 7. Mai in der Würzburger Posthalle. Welche Beziehung haben Sie zu Würzburg?

Mutzke: Wir haben in der Nähe von Würzburg sehr gute Freunde. Es ist die Familie Geiger. Sie haben einen Biobauernhof, auf dem sie Biogemüse anpflanzen, und sie leben ganz idyllisch. Das ist da, wenn man die Ausfahrt Schwarzach nimmt. Schon meine Eltern kannten sich untereinander und wir Kinder sind auch sehr eng miteinander befreundet. Daher kenne ich die Gegend in und um Würzburg auch ganz gut. Sagen Sie, die Posthalle soll doch abgerissen werden, oder?

Stimmt.

Mutzke: Das ist eine Schande. Da muss sich Würzburg aber einen adäquaten Ersatz einfallen lassen mit den gleichen Räumlichkeiten für die Musiker. Sonst verliert die Stadt ein kulturelles Zentrum. Da spricht man immer von Nachhaltigkeit. Diese Nachhaltigkeit sollte auch in der Kultur eine Rolle spielen.

Spielen Nachhaltigkeit in der Umwelt und „Bio“ bei der Ernährung eine wichtige Rolle für Sie?

Mutzke: Ich denke, in fast keinem anderen Land sind wir, was die Ernährung und Bioqualität betrifft, schon so weit wie in Deutschland. Das ist klasse. Wenn wir noch eine Schippe drauflegen, wäre das prima. Mit Schippe drauflegen, meine ich, dass man zum Beispiel nur bei einem Metzger kauft, der lokal schlachtet. Ich war sogar mal bei einer Schlachtung dabei und habe nicht nur zugesehen. Ich wollte mitreden können. Der Metzger bei dem ich immer einkaufe, schlachtet immer montags. Ich habe gesehen, bei ihm hat das fast etwas spirituelles. Er redet mit den Tieren, beruhigt sie, streichelt sie. Das zeigt einen anderen, natürlicheren Umgang als in der Massentierhaltung. Ich finde es außerdem grauslich, Fleisch oder Lebensmittel zu kaufen, die wie Spielzeug eingepackt sind.

Hat das Interesse an Ernährung und „Natürlichkeit“ etwas damit zu tun, dass Sie im Schwarzwald aufgewachsen sind und dort leben?

Mutzke: Nein, ich denke, das ist Zufall, dass es charakterlich und interessensmäßig zueinander passt. Ich liebe die Schwarzwaldregion und die Menschen dort. Finde es wunderschön. Aber genauso gibt es Menschen, die im Schwarzwald aufgewachsen sind und mit all dem nichts anfangen können.

Themenwechsel: Kürzlich haben Sie an einer Musical-Jubiläumsshow teilgenommen . . .

Mutzke: . . . das war fantastisch. Wirklich Wahnsinn. Wir durften die Auswahl der Lieder selbst vornehmen und der Ablauf war so professionell. Auch, da die Show ursprünglich fürs Fernsehen konzipiert worden war. Meine Begeisterung für Musicals habe ich aber erst seit dem vergangenen Jahr als ich an einer einmaligen Aladdin-Vorstellung beteiligt war. Seither war ich mit der Familie in Aladdin, Mary Poppins, König der Löwen und Anastasia. Und jedes Musical hat etwas besonderes, hatte seine Stärken. Als Zuschauer und für einmalige Sondershows habe ich also meinen Zugang zu Musicals gefunden, könnte mir aber nicht vorstellen, darin regelmäßig mitzuwirken. Man darf als Darsteller nichts selber entscheiden, muss das Authentische unterdrücken – also komplett entgegengesetzt zu dem, wie ich das praktiziere und möchte. elle

