Zahlreiche Leichen pflastern seinen Weg zur Macht

„Jetzt folgt dem Winter unseres Missvergnügens, der Sommer unserer Macht, die Sonne Yorks!“ Was für eine Metapher, die Shakespeare seinem Protagonisten „Richard III.“ im Eröffnungsmonolog in den Mund legt. Noch ist Richard, der jüngste in der Brüder-Reihe, nur Herzog von Gloucester.

Situation eskaliert

Wenn er am Ende als König die Macht in Händen hält, eskaliert die Situation – die Sonne Yorks ist dem Untergang geweiht und hat nur noch einen Wunsch: „Ein Pferd! Ein Pferd, mein Königreich für ein Pferd!“.

Richards kurze Herrschaft war der grausame Schlusspunkt in der Epoche der englischen Rosenkriege zwischen den rivalisierenden Häusern Lancaster (rote Rose) und York (weiße Rose).

Die hochspannende Inszenierung des Dramas „Richard III.“ (Regie: Axel Vornam, Dramaturgie: An–dreas Frane) am Theater Heilbronn bietet alle Stärken, die man sich von Shakespeare erhofft.

Neben meisterhafter Rhetorik und bildstarken Formulierungen – in der genialen Übersetzung von Thomas Brasch – schauspielerische Top-Qualität des gesamten Ensembles und ein britisch-düsteres Ambiente (Bühnenbild: Tom Musch, Licht: Carsten George).

Die überdimensionierte Raumhöhe und ein markantes, zentrales Portal lassen das Ausmaß der dramaturgischen Fallhöhe erahnen. Die integrierte Mini-Tür ist den Subalternen vorbehalten.

Der Boden ist ein torfiger Sumpf, durch den sich die Protagonisten mühsam kämpfen. Keiner kommt durch, ohne sich dreckig zu machen. Ein paar Sessel liegen und stehen wie kleine Ersatz-Throne ungeordnet herum, als repräsentierten sie den desaströsen Zustand des Landes. Feindosierte Situationskomik, gewürzt mit einer Prise schwarzen Humors, ist für Shakespeare typisch. In deutschen Inszenierungen eher rar, steigert die Komik die makabre Wirkung tragischer Szenen.

Barbarischster Ruf

Von allen Monarchen der englischen Geschichte hat Richard III. den barbarischsten Ruf. Körperlich und seelisch verkrüppelt, ist er „entschlossen, ein Bösewicht zu werden“, wie es bei Shakespeare heißt: Er hetzt, zumindest im Theaterstück, seine beiden älteren Brüder durch „trunkene Weissagungen, Schriften und Träume“ in Todfeindschaft aufeinander. Er räumt jeden, der in der Thronfolge vor ihm steht, aus dem Weg. Selbst vor der Ermordung seiner kleinen Neffen schreckt er nicht zurück.

Das raffinierte an Shakespeares dramatischer Zuspitzung: Er führt die Kunst des Verstellens vor. Hauptfigur und Regisseur in einer Person macht Richard das Publikum zum Mitwisser: „Dive, thoughts, down to my soul“ – in fünf Worten ein ganzes Schauspiel – „Taucht unter, Gedanken! Verratet mich nicht“, das Wahre soll verschwinden, damit die Verstellung gelingt. Richard muss glauben, was er spielt, nur so kann er arglose Gegner erst täuschen, um sie dann aus dem Weg zu räumen.

Gespalten

Oliver Firit in Titelrolle beherrscht Textkaskaden, manipulative Rhetorik und die schizoiden Manöver in Perfektion. Er ist kein jähzorniger Machtmensch, sondern gespalten in den kalkulierenden Beobachter und den kaltblütig Handelnden, der Intrigen anzettelt und ein vergiftetes Klima schafft.

Seine Entourage versucht, daraus Profit zu schlagen, wechselt hinter seinem Rücken das Lager oder rennt, wie die weiblichen Protagonistinnen, gegen die eigene Ohnmacht an.

In den Sog gezogen

Selbst das Publikum wird durch Mitwisserschaft in den schmutzigen Sog gezogen. „Halt!“ möchte man rufen, um nicht zum Komplizen zu werden, doch da ist er schon einen Schritt weiter, lässt das Namensschild der nächsten Leiche ans große Portal nageln. Nicht das Entsetzen über die Untat, die irgendwo im Dunkeln geschieht, sondern die Unfähigkeit, sie zu verhindern, lässt einen vor sich selbst erschrecken.

Richard, Herzog von Gloucester ist ein Machiavelli, ein böses Genie. Man gewinnt den Eindruck, dass bei manchen heutigen Politikern, Managern und anderen Karrieristen ein Poster Königs Richard III. im Kinderzimmer hing, denn genau wie dieser streben sie nach absoluter Macht um jeden Preis. Inwieweit Shakespeares dramatische Zuspitzung des historischen Stoffes der Realität entspricht, ist eine offene Frage.

Politisches Propagandastück

Heute wertet man sein Werk auch als politisches Propagandastück: Shakespeare wirkte ein Jahrhundert später, im Zeitalter der Tudor-Königin Elizabeth I., die von Richards Bezwinger, Heinrich VII., abstammte. Den ungeliebten Vorfahr mieszumachen, dürfte Shakespeares Karriere nicht geschadet haben.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 17.11.2018