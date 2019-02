Zusammen sind sie stark

Im Rahmen ihrer „Acoustic Tour“ werden die Mighty Oaks am 7. Februar in der St.-Johannis-Kirche in Würzburg zu Gast sein. Die Mighty Oaks sind Ian Hooper, Claudio Donzelli und Craig Saunders.

Im Sommer 2017 sind Sie beim Würzburger Hafensommer aufgetreten: Woran erinnern Sie sich?

Ian Hooper: Die Hafensommer-Show war cool! Die Location ist einzigartig, und wir hatten eine super Show.

Craig Saunders: Und auf einer schwebenden Bühne spielt man auch nicht jeden Tag.

Claudio Donzelli: Ich weiß noch, dass wir vor der Show am Main entlang gelaufen sind, und der Wein war auch unvergesslich.

Man erlebt Sie viel auf Festivals und bei Open Air-Auftritten – haben Sie einen Favoriten?

Saunders: Wir haben so viele schöne Momente auf Festivals, die wir gespielt haben, und alle haben ihre eigenen Qualitäten. Slottsfjell in Schweden ist ein sehr schönes Festival. Wir haben tolle Erinnerungen daran. Das Latitude Festival in England hat eine sehr schöne Atmosphäre. Rock am Ring, Rock im Park, Hurricane und Southside sind auch nicht schlecht (schmunzelt).

Wenn Sie selbst ein Festival organisieren könnten – wie würde das aussehen? Welche Bands – außer Ihnen – würden dort zu sehen und zu hören sein?

Hooper: Es wäre auf jeden Fall ein Fest. The Black Keys würde ich gerne dabei haben und Jim James.

Donzelli: Coldplay, Patti Smith.

Saunders: Eine Led Zeppelin-Reunion würde ich gerne sehen. Und D’Angelo.

Wie sind Sie auf Ihren Bandnamen gekommen?

Donzelli: Der Name kommt von einem englischen Sprichwort: „Mighty oaks from little acorns grow“. Selbst die mächtigste Eiche hat klein angefangen. Als wir uns kennengelernt haben, waren wir unbekannte Solo-Künstler und dachten, wenn wir uns zusammen tun, können wir was Größeres schaffen.

Was schätzen Sie an Berlin, das für Sie alle zur Wahlheimat wurde?

Donzelli: Ian und ich sind damals wegen der Arbeit nach Berlin gezogen. Ich hatte meine Doktorarbeit an der TU geschrieben, und Ian ist wegen eines Jobs gekommen. Craig ist der einzige, der für die Musik nach Berlin gezogen ist. Wir fühlen uns sehr wohl in Berlin.

Wann in Ihrer Entwicklung wurde Ihnen klar, dass Sie sich voll auf die Musik konzentrieren wollen und damit Ihr Geld verdienen können?

Hooper: Als ich erfahren habe, dass meine Mutter krank war, habe ich mich entschieden, meinen Traum als Musiker zu verfolgen. Man kann sein ganzes Leben arbeiten, viel Geld auf dem Konto haben, aber wenn du früh stirbst, hast du nichts davon. Mir wurde klar, dass ich tun sollte, was mich glücklich macht, anstatt des Geldes wegen unglücklich in einem Job zu sein.

Wurden Sie vom Erfolg Ihres Albums „Howl“ überrascht?

Saunders: Nachdem wir mit den Aufnahmen fertig waren, wussten wir schon, dass wir etwas Besonderes vor uns hatten. Aber dass es so gut laufen würde und wir in den Top 10 der Charts landen würden, war auf jeden Fall eine Überraschung.

Ist es richtig, dass Sie viel im Studio an neuen Songs tüfteln?

Hooper: Ja, wir sind zur Zeit viel bei mir zuhause im Studio, sowohl um zu schreiben als auch für die Acoustic Tour zu proben. Es macht gerade viel Spaß, an neuen Songs zu arbeiten. Und wir können dann auch gleich den Straßentest mit ihnen machen. Mir kommt meistens eine Idee auf der Akustikgitarre, dazu fällt mir eine Melodie ein, und dann entwickeln wir den Song weiter.

Gibt es Künstler/Bands, mit denen Sie unbedingt mal zusammenarbeiten wollen?

Hooper: Andrew Bird ist ein toller Künstler. Es wäre interessant, etwas mit ihm zu machen.

Donzelli: Briano Eno.

Saunders: Eddie Vedder könnte ich mir vorstellen. Als Teenager habe ich Pearl Jam geliebt. Ich glaube, das würde ganz gut zusammen passen . ella

