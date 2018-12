Zwischen Ballsaal und Nachtclub

30 Hits aus 300 Jahren in drei Stunden: Die Crossover-Show „Night of the Proms“ nimmt auch in ihrem Jubiläumsjahr die große Zuschauerschar am Dienstag in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle mit auf eine kontrastreiche und niveauvolle Zeitreise durch die Gefilde der E- und U-Musik.

Puristen und Kritiker rümpfen zumeist die Nase. Für Fans der E- Musik gehören Klassik und Symphonieorchester in die Konzertsäle. Eine Vermischung mit Rock-Elementen geht für sie gar nicht: Zu seicht. Sie bevorzugen den reinen Genuss, wie ein Whiskey-, Rum- oder Cognac-Trinker Cocktails eher verschmäht. Aber wie bei einem Cocktail auch kann ein guter, wohl abgeschmeckter Mix auch in der Musik erfrischend sein.

Das beste Beispiel dafür, dass eine gute, wohldosierte Mischung aus Klassik, Pop und Rock ein Hochgenuss sein kann, ist seit 25 Jahren die „Night of the Proms“. Und so verwandeln das wie ein Schweizer Uhrwerk, aber auch mit viel Verve agierende Antwerp Philharmonic Orchestra, der Chor Fine Fleur und die NOTP-Backbone Band die SchleyerHalle in einen riesigen Ballsaal, in dem dutzende Paare zu „An der schönen blauen Donau“ Walzer tanzen, um das Publikum sogleich mit „Zu Asche, zu Staub“ in einen Berliner Nachtclub der 1920er Jahre zu entführen. Die „Pointer Sisters“ schließlich katapultieren mit ihrem energiegeladenen Soul die Zuhörer am Ende der Show in einen schwülen Club in Harlem in den 1970er Jahren. Dazwischen gibt es Klassik mit Antonín Dvoráks Sinfonie „Aus der neuen Welt“ vom Ende des 19. Jahrhunderts, eine Kostprobe aus Bernsteins „West Side Story“ mit „Mambo“ aus den 1950er Jahren, Filmmusiken aus den 1970er Jahren mit „Die durch die Höller gehen“ und „Der Pate“ sowie Pop und Rock von 1970er Jahren bis heute.

Die Glanzlichter setzen zwei Künstler, einer von dem man es erwarten konnte, sowie einer, den man eigentlich nicht so auf dem Zettel hatte. Die große Überraschung des Abends ist der belgische Singer-Songwriter Milow. Nicht nur dass er stimmlich absolut top ist, seinen Songs „You don’t know me“, Ayo Technology“, „Howling at the Moon“ sowie „Lay your worry down“ passt das klassische Korsett vorzüglich. Letzteres präsentiert er zusammen mit dem zweiten Überflieger des Abends: John Miles, der Mister „Night of the Proms“. Dass sein Klassiker „Music“ mit stehenden Ovationen bedacht wird, verwundert nicht. Der Song scheint geradezu für Orchester und Rockband komponiert worden zu sein und hat immer noch eine erstaunliche Frische. Ganz großes Gefühlskino gibt es mit seiner Hommage an den in diesem Jahr verstorbenen Avicii mit „Wake me up“. Mit seinem dritten Song dem „Van Halen“-Cover „Jump“ zieht er dann das Tempo gehörig zum Schussspurt an. Das Gitarrensolo überlässt er dem Flötisten „Gabor“.

Das Tempo nehmen „The Pointer Sisters“ mit ihrem Soul gern auf und bringen die Halle mit ihrem Hit „I’m so excited“ zum Brodeln. Ganz so exaltiert wie zu ihrer Glanzzeit sind die Schwestern Ruth und Anita Pointer, beide über 70, natürlich nicht mehr, auch wenn es mit Sadako Johnson quasi eine Blutauffrischung gegeben hat. Aber sie haben immer noch genügend Drive, um die Menge mitzureißen.

So ist es auch für die Dramaturgie des Abends gut, dass das Power-Trio den Schlusspunkt setzt und nicht der vermeintliche Headliner Bryan Ferry, der von allen Protagonisten am blassesten bleibt. Tja, im Vorfeld hat man gedacht, dass das klassische Gewand maßgeschneidert sein müsste für den Dandy des Avantgarde-Pop, der als Sänger von „Roxy Music“ Musikgeschichte geschrieben hat. Doch die Zeit ist an seiner Stimme nicht spurlos vorübergegangen. Die früheren Höhen erklimmt sie nicht mehr, und was noch auffälliger ist: Ihr fehlt es an Volumen. Schade, denn Orchester und Band grooven bei „Slave to love“ lasziv und entspannt, breiten bei „Avalon“ und „Jealous Guy“ einen edlen Klangteppich aus und preschen bei „Let’s stick together“ munter nach vorn. Bei Letzterem kann Ferry wenigsten an der Mundharmonika überzeugen. Unterm Strich also ein eher durchwachsener Auftritt.

Eine solide Performance legt Tim Bendzko mit „Keine Maschine“, „Wenn Worte meine Sprache wären“ und „Nur noch kurz die Welt retten“ hin. Während Petrit Ceku mit seinem furiosen Gitarrenspiel für Staunen sorgt, bringt Flötist Gabor die Menge zum Lachen. Ob er vom benachbarten Weltweihnachtscircus abgeworben wurde, weiß man nicht. Seine Auftritte sind lustig, aber auch entbehrbar. Egal. „Night of the Proms“ ist auch im 25. Jahr beste Unterhaltung.

