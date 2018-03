© Henriette Becht, FBMD01000a9d0d00000e7900007b050100d2110100d1180100426b0100804c0200bb660200527c02000c8e02007e400400

Sebastian 23 einer der legendärsten und besten Poetry-Slammer Deutschlands, kommt mit neuem Bühnenprogramm und neuem Buch nach Würzburg. Und zwar in die Posthalle, am Donnerstag, 19. April. Einlass ist um 19.30 Uhr, Beginn um 20.15 Uhr. Brandneue Texte, die den Brückenschlag über den Canyon zwischen Genie und Wahnsinn versuchen, allerdings scheitern und einfach in der Mitte in der Luft hängen

...

Sie sehen 47% der insgesamt 866 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.02.2018