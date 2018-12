Zwischen Psychedelic- und Bombast-Rock

„The Australian Pink Floyd Show“ gastiert am Freitag, 8. März, um 20 Uhr in der Würzburger s.Oliver Arena. Die weltweit erfolgreichste Pink Floyd Tribute-Band kommt 2019 mit neuem Programm „All That You Love“ zurück. Durch ihr detailverliebtes Streben, den Sound und die Show von Pink Floyd so perfekt wie möglich zu reproduzieren, gelingt es ihnen, das Spektrum zwischen den psychedelischen Träumen und Bombast auf die Bühne zu bringen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 15.12.2018