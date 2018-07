1 051 825 Euro Gewinn erzielt

Walldürn.Die Stadtwerke Walldürn haben im Geschäftsjahr 2017 einen Gewinn in Höhe von 1 051 827 Euro erzielt. 400 000 Euro davon werden an die die Stadt Walldürn ausgeschüttet. Der Rest fließt in die Gewinnrücklage. Einen entsprechenden Beschluss fasste der Gemeinderat am Dienstag. Die Konzessionsabgabe aus der Strom-, Gas- und Wasserversorgung beläuft sich auf 546 796 Euro.

Außerdem erteilte

...

Sie sehen 60% der insgesamt 659 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 26.07.2018