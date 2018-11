100 kleine Engel in der Altstadt

Miltenberg.Pünktlich zum ersten Advent findet am 1. Dezember ab 18 Uhr die vierte Auflage des „Miltenberger Engelszaubers“ statt. Mehr als 100 Weihnachtsengel werden dann die historische Altstadt am bayerischen Untermain in eine faszinierende Traumwelt verwandeln. Der Engelszauber gilt als großer Höhepunkt der Miltenberger Adventszeit.

Hundert kleine Engel in weißen Gewändern, die durch die romantische Miltenberger Innenstadt ziehen: die lokale Werbegemeinschaft MCity setzte diese Vorstellung vor drei Jahren erstmals in die Tat um. Aus den umliegenden Schulen und Kindergärten meldeten sich die kleinen Engel, um beim Umzug mitzuwirken und tausende Passanten aus der Region und von außerhalb zu verzaubern.

Der festliche Umzug vom Engelsplatz zum Marktplatz greift verschiedene weihnachtliche Themenwelten auf, die von den kleinen Himmelsboten mithilfe aufwendig kreierter Requisiten lebhaft verkörpert werden. Darunter die Himmelswerkstatt, die Weihnachtsbäckerei oder das Himmelspostamt. Höhepunkt des Engelszaubers ist die Weihnachtsbotschaft, die das Christkind am Marktplatz feierlich vorträgt.

