1,1 Millionen Euro für Sporthalle

Der Verteilungsausschuss des RP bewilligte Investitionshilfen von insgesamt 11,7 Millionen Euro an 46 Gemeinden. Gefördert werden damit 49 Investitionsvorhaben mit einem Investitionsvolumen von rund 63,6 Millionen, die der Herstellung oder Sanierung notwendiger kommunaler Einrichtungen dienen.

„Dies ist ein erneuter Beitrag, um den ländlichen Raum noch stärker und zukunftsfester zu machen“, betonte Regierungspräsidentin Nicolette Kressl.

Mit einem Gesamtbetrag von rund 4,1 Millionen Euro liegt der Förderschwerpunkt bei Sportstätten, gefolgt von Schulbaumaßnahmen mit einem Volumen von rund 2,5 Millionen Euro sowie Straßen- und Verkehrseinrichtungen in Hö-he von 2,1 Millionen Euro.

Ersatz für fehlende Eigenmittel

Der Ausgleichstock ist ein Fonds für leistungsschwache Gemeinden. Die Zuweisungen aus dem Ausgleichstock ersetzen fehlende Eigenmittel der Kommunen.

Ebenfalls eine Förderung erhalten im Neckar-Odenwald-Kreis die Gemeinden Buchen (100 000 Euro, Erwerb Mehrgenerationenhaus), Fahrenbach (21 000 Euro, Anschaffung Feuerwehrfahrzeug), Hardheim (50 000 Euro, Umgestaltung Dorfplatz Schweinberg; 368 000 Euro, Sanierung Walter-Hohmann-Schulzentrum), Haßmersheim (243 000 Euro, Sanierung Friedrich-Heuss-Schule), Höpfingen (186 000 Euro, Einrichtung von Kleinkindgruppen im Schulgebäude), Hüffenhardt (100 000 Euro, Neugestaltung des Wohnumfelds Bohnengasse), Mudau (102 000 Euro, Rathaussanierung), Neckargerach (162 000 Euro, Energieversorgung Minnebergschule), Neunkirchen (86 000 Euro, Ausbau Kirchstraße), Osterburken (15 000 Euro, Sanierung Astrid-Lindgren-Schule), Ravenstein (252 000 Euro, Straßensanierungen in Oberwittstadt), Schefflenz (39 000 Euro, Ausbau Heldweg in Mittelschefflenz), Seckach (217 000 Euro, Neubau Aussegnungshalle in Zimmern), Waldbrunn (225 000 Euro, Modernisierung Rathaus), Zwingenberg (15 000 Euro, Neubau Löschwasserleitung). rs

