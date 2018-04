1160 Euro für Hilfsprojekt

Anzeige

Walldürn.Die Soli-Brot-Aktion des Frauenbunds Buchen hat insgesamt 1160 Euro eingebracht. Damit unterstützen die Frauenbundmitglieder ein Frauenhilfsprojekt in Uganda. Im Rahmen der Mitgliederversammlung der Bäckerinnung Buchen übergaben die Bäcker symbolisch einen Scheck über diesen Betrag an die Vertreterinnen des Frauenbunds.

Bei der Soli-Brot-Aktion handelt sich um eine Aktion des Deutschen Frauenbunds und des Hilfswerks Misereor. Von Aschermittwoch bis Gründonnerstag wurde in 15 Bäckereien der Innung sowie in drei weiteren Bäckereien im Altkreis Buchen das sogenannte „Soli-Brot“ angeboten. Ein Teil des Verkaufserlöses sowie Spenden der Kunden ergaben die Summe von 1160 Euro, die nun dem guten Zweck zugutekommen soll. „Das ist ein Rekordergebnis“, stellte Eva-Maria Strein fest. „Noch nie haben so viele Bäckereien bei uns an der Aktion teilgenommen.“ Auch Innungsobermeister Peter Schlär freute sich über das gute Ergebnis und stellte in Aussicht, diese Aktion auch im nächsten Jahr wieder unterstützen zu wollen. mb