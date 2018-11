122 Jugendlichen erhielten die Firmung

122 Jugendliche wurden am Freitag und Samstag in der Walldürner Wallfahrtsbasilika von Weihbischof Dr. Paul Wehrle gefirmt.

Walldürn. In der Katholischen Seelsorgeeinheit Walldürn stand die Firmung im Mittelpunkt des kirchlichen Geschehens. Im Verlaufe von zwei Firmgottesdiensten am Freitagabend und am Samstagvormittag in der Wallfahrtsbasilika wurden von Weihbischof Dr. Paul Wehrle (Freiburg) insgesamt 122 Jugendliche gefirmt. Für die musikalische Umrahmung sorgten die „Young Musicians“ unter der Leitung von Jürgen Miko.

Stadtpfarrer Josef Bregula begrüßte die Firmlinge zusammen mit ihren Familienangehörigen und Freunden. Er dankte den Verantwortlichen und Helfern für die monatelange Vorbereitung auf diesen Tag. Die Firmlinge hätten in den Gottesdiensten und der Beichte erfahren, dass Jesus Christus den Menschen seinen Geist versprochen habe, und dass die Menschen nur in diesem Geist echte Christen sein könnten.

Entfaltung, Bestärkung und Fülle

Die heilige Firmung solle den Firmlingen Entfaltung, Bestärkung und Fülle mit dem bereits bei der Taufe geschenkten Heiligen Geist vermitteln und sie durch den Glauben zu verantwortlichem Einsatz in der Kirche und zum Dienst an den Menschen motivieren, so Bregula. Nach der liturgischen Eröffnung des Gottesdienstes durch Wehrle, dem Kyrie, der Vergebungsbitte, dem Tagesgebet, der von einem Firmling vorgetragenen Lesung aus der Apostelgeschichte und der Verkündigung des Heiligen Evangelium nach Lukas durch Diakon Hans Miko stellte der Weihbischof jeweils die besondere Bedeutung des Sakramentes der Firmung von junge katholische Christen von heute in den Mittelpunkt seiner Predigt.

In einer unübersichtlich gewordenen Zeit sei es gar nicht mehr so selbstverständlich, spontan oder auch schrittweise zu entdecken, was Menschen miteinander feiern dürften zur Stärkung und Kräftigung ihres Christlichen Glaubens. Dieses „Ja“ zu Gott solle nicht aufdringlich, aber eindringlich sein. Bei der Gestaltung des Lebens in eigener Verantwortung sollte ein jeder Katholik und damit Christ stets das Wort Gottes in aller Deutlichkeit und Eindringlichkeit hören und entsprechend danach leben. Gerade die Firmung lasse erkennen, dass der Heilige Geist Dynamik und die verbindende Lebenskraft Gottes darstelle. Hier könne Freundschaft erlebt werden im Geiste und als verbindende Kraft in der Gemeinschaft mit Gott. Ein jeder sei aufgefordert, in der Nachfolge von Jesus Christus zu leben und zu wirken, denn Jesus Christus sei für Christen der Weg und die Wahrheit. Ein jeder sollte dabei erkennen, dass christliche Nächstenliebe, Trauer und Erbarmen wichtige Lebensbegleiter seien in diesem irdischen und vom christlichen Glauben geprägten Leben. Oftmals sei dies zu allererst daran zu erkennen, wie Menschen miteinander umgehen würden in dem Bemühen, einander gerecht zu werden bei all den Konflikten und tiefen Gräben in der menschlichen Gesellschaft.

Kreuz mit Chrisamöl

Dieser Predigt von Weihbischof Wehrle schloss sich sodann das Taufbekenntnis der Firmlinge an. Danach folgte die Spendung der Firmung durch Handauflegung des Weihbischofs und durch die Aufzeichnung eines Kreuzes auf die Stirn mit Chrisamöl und die Worte: „Sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist.“ Begleitet und umrahmt wurde dieses Ritual von dezent dargebotenen Liedern der „Young Musicians“ und von vorgetragenen, meditativen Texten der Gemeindereferentin Anne Trabold.

Die Firmung endete unter anderem mit Dankesworten von Stadtpfarrer Bregula und den Firmlingen sowie dem Auszug des Zelebranten, der Konzelebranten und der Ministranten zum Schlusslied.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 19.11.2018