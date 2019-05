14 Hunde stellten sich dem Leistungsrichter

Walldürn.Beim Hundeverein Walldürn stand die Frühjahrsprüfung auf dem Programm. 14 Teilnehmer stellten sich den kritischen Augen von Leistungsrichter Harald Hohmann, Vorsitzender der SV-Landesgruppe Baden. Dirk Bopp fungierte als Prüfungsleiter. Nico Hartmann und Lisa Blum waren die Schutzdiensthelfer. Fährtenleger für IGP2 war Jürgen Hartmann und für die FH2 Thomas Kern.

Der Prüfungstag begann für vier Teilnehmer mit dem Sachkundenachweis. Dies ist der Grundstein aller Hundeführer mit der erfolgreich abgelegten Hundeführerlizenz, Hunde bei Prüfungen vorstellen zu dürfen.

Diese Hundeführerlizenz legten erfolgreich ab: als Jugendliche Lynn Hartmann und Soey Brennfleck sowie als Erwachsene Phillip Krötz und Melanie Grimm

Im praktischen Teil stellten dann zehn Hundeführer ihre Hunde vor. Dies war in der BH/VT (Begleithundeprüfung mit Verkehrsteil) Melanie Grimm mit Hund Joseph of Punanca, in der Begleithundeprüfung 1 (Voraussetzung hierfür ist eine bestandene BH/VT) Kerstin Arbogast mit Sunshine in the Dark ACE und Claudia Link mit Balu, in der FPR1 – eine Teilprüfung der IGP 1, der Fährtenteil – Andrea Kreis mit Mailo vom Ortskern, in der internationalen Gebrauchshundeprüfung IGP 1 Lisa Blum mit Pyco von King’s Castle und Nico Hartmann mit Mayla von der Hagenmühle, und in der internationalen Gebrauchshundeprüfung IGP 2 Thomas Kern mit Oktavia vom Ortskern und Ingrid Freitag mit Oliviana vom Ortskern.

Bei der Fährtenhundprüfung 2 handelte es sich um eine Spurensuche mit einer Länge von 1800 Schritte. Dieser Prüfung stellten sich Sandra Quak-Luff mit Jack von der Hagenmühle und Jürgen Hartmann mit Bonny vom Mooshaus.

Im Anschluss an die Prüfungen dankte der Vorsitzende des Hundevereins Jürgen Hartmann allen, die zum Gelingen der Prüfung beigetragen haben. Leistungsrichter Harald Hohmann lobte den sehr guten Ausbildungsstand der vorgeführten Hunde. ds

