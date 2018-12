14 Teams bei stark besetztem Traditionsturnier

Walldürn.Zum mittlerweile 22. Mal findte am Samstag das FSV-Hallenfußballturnier in der Nibelungenhalle statt. Nach den guten Erfahrungen in den vergangenen Jahren werden auch in diesem Jahr wieder zwei Turniere an einem Tag durchgeführt – für nichtaktive Teams und für aktive Mannschaften.

Bisherige Turniersieger bei den nichtaktiven Teams waren je zweimal Hertha 04 Küllstedt, die Kneipenterroristen Walldürn, Kolpingfamilie Walldürn, Hulle Hulle Höp-fingen. Fünfmal gewann die Eintracht 93 AH aus Walldürn, der Freizeitsportverein Walldürn siegte bislang siebenmal, der FSC Rinschheim einmal. Im vergangenen Turnier siegten bei den Nichtaktiven der Veranstalters nach Neunmeterschießen. Bei den aktiven Mannschaften (Durchführung seit 2008) gewann der Club ´92 Walldürn bereits siebenmal, einmal siegten die Dürmer Youngsters der FSV Walldürn und der FC Zimmern, die im Vorjahr erfolgreich waren.

Ausgang völlig offen

Völlig offen erscheint das in diesem Jahr überaus stark besetzte Aktiventurnier. Der siebenfache Sieger Club ´92 aus Walldürn fehlt, sodass als stärkste Teams neben dem Titelverteidiger FC Zimmern die Mainzer Ring Allstars aus Walldürn und der Vorjahreszweite FC Bayern Fanclub gehandelt werden. Völlig offen ist der Erfolg der Teams Alpha Squad, dem Neuling FC Siewillja aus Schefflenz und dem FC Wacker Eintrinken, sodass ab der ersten Spielminute für Spannung gesorgt ist.

Das Aktiventurnier beginnt um 11 Uhr mit dem Spiel der Spitzenteams Mainzer Ring All-stars:Bayern Fanclub, die Finalspiele finden ab 16.48 Uhr statt.

Neulinge am Start

Beim Nichtaktiventurnier treten mit der Kolpingfamilie, dem FSC Rinschheim und dem Veranstalterteam zehn bisherige Siegermannschaften an. Die Kicker der Kurklinik Winzenhofen treten zum zweiten Mal an und sorgen diesmal vielleicht für eine Überraschung. Neulinge sind beim Nichtaktiventurnier die Flüssigheimer aus Uissigheim, die Stiftung Wadentest, aus Schneeberg die Mädels SCK. Komplettiert wird das acht Mannschaften starke Teilnehmerfeld durch den 1. FC Gehsteigpanzer.

Das Nichtaktiventurnier startet um 11.48 Uhr mit dem Spiel der Kolpingsfamilie gegen den FSC Rinscheim, die Finalspiele beginnen hier um 16.24 Uhr.

Die beiden Turniersieger Aktiv/Nichtaktiv treten abschließend im Neunmeterschießen gegeneinander an, um den Gesamtsieger des Wanderpokals der Stadt Walldürn/Gasthaus „Hirsch“ zu ermitteln.

Große Après-Party

Nach der Siegerehrung durch Bürgermeister Markus Günther steigt ab circa 19 Uhr die große FSV-Turnier-Après-Party.

Der Eintritt zum Traditionsturnier und auch abends ist frei. Auch für Speisen und Getränke ist während des gesamten Tags gesorgt.

Die FSV-Mitglieder treffen sich am Freitag, 28. Dezember um 18 Uhr zum Aufbau für das Turnier in der Nibelungenhalle, Abbau ist am Sonntag ab 13 Uhr.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 27.12.2018