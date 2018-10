Walldürn.Ein Verkehrsunfall mit insgesamt circa 15.000 Euro Sachschaden ereignete sich am Mittwochnachmittag in der Keimstraße in Walldürn, als ein 80-jähriger Mazda-Fahrer mit seinem Pkw zu weit nach links auf die Gegenfahrbahn geriet und dort mit einem entgegenkommenden 20-jährigen Mercedes-Fahrer zusammenstieß. Glücklicherweise blieben alle Beteiligten unverletzt.

