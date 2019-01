15-Jährige mit Auto unterwegs

Walldürn.Nicht schlecht staunten Beamte des Polizeireviers Buchen am Sonntagabend, als bei der Kontrolle eines SUV eine 15-Jährige aus dem Auto stieg. Zuvor war der Wagen den Beamten aufgefallen und die Fahrerin sollte mittels Leuchtdisplay „Stop Polizei“ zum Anhalten bewogen werden. Erst nach einem Kilometer stoppte der Volkswagen in der Buchener Straße. Wie sich herausstellte war die 15-Jährige mit dem Auto ihrer Mutter unterwegs. Die junge Frau muss nun mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Führerschein rechnen. Außerdem folgen weitere Ermittlungen, durch die geklärt werden soll, wie es zu der Fahrt kam und ob die beiden minderjährigen Mitfahrer der Jugendlichen ebenfalls am Steuer gesessen haben. pol

