15 Kilometer um Walldürn

Walldürn.Seit einigen Jahren findet außerhalb der Hauptwallfahrtszeit, immer an einem Samstag Mitte September, ein eigener Wallfahrtstag für Fahrradfahrer statt. Traditionell steht dieses Ereignis unter dem Motto „Rundfahrt für den Frieden“. Die Strecke für die Rundfahrt am 8. September um Walldürn ist circa 15 Kilometer lang und wird von einem der Franziskaner-Patres begleitet.

Der Treffpunkt für die Teilnehmer aus Walldürn und Umgebung ist um 9.45 Uhr an der Friedenskapelle in der Würzburger Straße nahe den Walldürner Stadtwerken.

Vier Haltestationen

Die Abfahrt erfolgt um 10 Uhr und führte die Radgruppe in den vergangenen Jahren über die Heide vorbei an der Laurentiuskapelle durch den Walldürner Stadtwald in Richtung Jugendherberge, weiter in Richtung Forstschutzhütte zur Kapelle am Märzenbrünnlein, an der „Mutterfichte“ und am Schützenhaus vorbei Richtung St. Marien-Kirche und schließlich durch die Stadt zur Basilika. Haltepunkte sind an vier Gebetsstationen vorgesehen. Zukünftig plant die Wallfahrtsleitung auch andere Wegstrecken. Immer mehr Radwallfahrer aus der weiteren Umgebung machen sich auf den Weg nach Walldürn, teilweise über mehrere Tage. Sie organisieren ihren Anfahrtsweg selbst und bekommen von der Walldürner Wallfahrtsleitung die Unterlagen zu den Stationen zum Thema „Frieden“ zur Verfügung gestellt. Vermehrt kommen auch Rad-Gruppen, die bereits während der Hauptwallfahrtszeit zu Fuß in Walldürn waren.

Beim Mittagessen nach der Radtour treffen sich oftmals viele Bekannte aus den vorangegangenen Jahren. Der gemeinsame Gottesdienst in der Basilika mit Segnung der Fahrräder und abschließendem Reisesegen bilden den Höhepunkt an diesem Wallfahrtstag.Danach besteht die Möglichkeit, an einer Führung in der Basilika teilzunehmen und das Elfenbeinmuseum zu besichtigen. Am Nachmittag gibt es Kaffee und Kuchen, bevor die Teilnehmer der Radwallfahrt ihre Rückfahrt antreten.

Durch das gut ausgebaute und beschilderte Radwegenetz können die Radpilger Walldürn bequem erreichen. Informationen dazu geben die Tourist-Information Walldürn (www.wallduern.de) oder die Touristikgemeinschaft Odenwald (www.tg-odenwald.de).

