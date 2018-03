172 potenzielle Spender registriert

Anzeige

Blut abgenommen

Mit großem Erfolg, wie Landrat Dr. Achim Brötel als Schirmherr am Mittwoch bei seiner Stippvisite feststellte. 172 Personen, darunter 130 Schüler der Frankenlandschule, ließen sich im Verlauf des Tages von einem versierten Mitarbeiterteam des Instituts für Immunologie/Transplantationsimmunologie und der Medizinischen Klinik V des Universitätsklinikums Heidelberg unter der Leitung von Dr. Sabine Scherer sowie Eva-Maria Seiller, Martina Finger und Dr. Lien Pham Blut abnehmen, um damit eine eventuelle Übereinstimmung zwischen Spendern und Patienten feststellen zu können.

Ehrenamtlich unterstützt wurde das Projekt auch von Mitarbeitern der Gemeinschaftspraxis Häfner/Schmitt aus Buchen, des Sozialdienstes Buchen und des DRK-Ortsvereins Walldürn.

Wie die Verantwortlichen der Typisierungsaktion erklärten, erkranken jährlich mehrere tausend Menschen in Deutschland, darunter viele Kinder, an bösartigen Erkrankungen des Knochenmarks. Die bekannteste Krankheit ist die Leukämie, die häufig auch als „Blutkrebs“ bezeichnet wird und von der es zahlreiche Formen gibt. Zudem gibt es andere bösartige Erkrankungen sowie unterschiedlichste Funktionsstörungen des Knochenmarks wie Anämien oder Immundefekte. Und unter normalen Umständen gibt es keine erkennbare Veranlagung für die Krankheiten. Jeder kann betroffen sein.

Für betroffene Patienten gibt es bislang zwei Behandlungsmöglichkeiten: die Chemotherapie (medikamentöse Krebsbehandlung), eventuell kombiniert mit einer Ganzkörper-Bestrahlung, und die Transplantation von Blutstammzellen als oftmals einzige Heilungsmöglichkeit.

Für eine erfolgreiche Transplantation müssen bestimmte Gewebemerkmale zwischen Spender und Patient übereinstimmen, die sogenannten HLA-Merkmale. Diese sind zum Beispiel auf den weißen Blutkörperchen zu finden und für die Gewebeverträglichkeit beziehungsweise Abstoßreaktionen gegenüber körperfremden Geweben oder Organen verantwortlich.

Spendendatei ausbauen

Als Spender kommen deshalb in erster Linie Familienmitglieder, zumeist Geschwister, in Frage, weil die HLA-Werte von den Eltern auf ihre Kinder vererbt werden. Für mehr als die Hälfte der Patienten findet sich jedoch kein gewebeverträgliches Familienmitglied. Die einzige Möglichkeit besteht dann in der Suche nach einem nicht-verwandten, freiwilligen Blutstammzellspender.

Obwohl inzwischen weltweit 32 Millionen potenzielle freiwillige Stammzellspender registriert sind, kann für etwa 15 bis 20 Prozent der Patienten, die eine Stammzelltransplantation benötigen, noch immer kein geeigneter Spender gefunden werden. Deshalb ist es unbedingt erforderlich, die Spendendateien weiter auszubauen.

Die persönlichen Daten der 172 Teilnehmer der Typisierungsaktion sowie die jeweiligen HLA-Werte werden nun in der Datenbank des Heidelberger Stammzellspenderregisters (HSR) gespeichert. Zusätzlich werden die Ergebnisse der HLA-Typisierung unter verschlüsselten Personenkennziffern an das Zentrale Knochenmarkspender-Register Deutschland (ZKRD) in Ulm weitergeleitet und steht dort ständig für Anfragen aus aller Welt zur Verfügung.

Die Entscheidung zur Spende ist freiwillig und kann jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen werden. Für den Fall, dass ein Spender für eine Spende in Frage kommt, wird diesem in einem ausführlichen persönlichen Gespräch die Gelegenheit gegeben, eine endgültige Entscheidung zu treffen.

Alle Kosten, die mit einer Stammzellentnahme verbunden sind, übernimmt die Krankenkasse des Patienten. Die Kostenübernahme schließt Verdienstausfall, Reisekosten und Versicherungsschutz ein und wird über das HSR abgewickelt.

Allein im vergangenen Jahr ließen sich rund 670 000 Bundesbürger als Stammzellspender registrieren.

