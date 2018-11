23 Touren im Angebot

Walldürn.Die 25 Mitglieder der Fahrradgruppe des Fördervereins der Eintracht ’93 sind auch in diesem Jahr regelmäßig ihre Runden gefahren. Je nach Wetterlage radelten im Durchschnitt jeden Mittwoch sieben Teilnehmer eineinhalb bis zwei Stunden in der näheren Umgebung von Walldürn.

So wurden im Laufe des Jahres 23 Touren unternommen und mehr als 620 Kilometer in einer Zeit von 33 Stunden bewältigt. Eifrigster Teilnehmer war Wolfgang Breunig, der an 20 Radtouren teilnahm und bei der Siegerehrung im Gasthof „Hirsch“ zum „Fahrradchamp des Jahres“ gekürt wurde.

An zwei Touren weniger war Vorjahressieger Josef Rubey beteiligt, Peter Hagest kam auf 17 Touren. Nachdem Förderverein-Vorsitzender Joachim Mellinger mit seiner Stellvertreterin Hanni Kuhn die Saison hatte Revue passieren lassen, lobte Eintracht-Vorsitzender Jürgen Mellinger den Enthusiasmus und die Ausdauer der Radfahrer.

Mellinger überreichte den fleißigsten Teilnehmern neben einer Urkunde bei der Siegerehrung ein Präsent.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 01.12.2018