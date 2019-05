230 000 Euro für Planungsleistung bewilligt

Walldürn.Besonders eilig hatten es die Gemeinderäte in ihrer vorletzten Sitzung vor der Kommunalwahl am Dienstag im „Haus der offenen Tür“. In gerade mal zwölf Minuten war der öffentliche Teil der Tagesordnung abgehakt. Reine Formsache war die Zustimmung des Gremiums zur Vergabe der Planungsleistung zur Sanierung des Stadt- und Wallfahrtmuseums.

Bei einer Gegenstimme erhielt das Architekturbüro Staib (Würzburg) als einziger Bewerber den Auftrag zur Durchführung der Leistungsphasen drei bis neun zum Angebotspreis von 352 953 Euro. Von dieser Gesamtsumme gaben die Räte 230 000 Euro für die notwendigen Schritte bis zur Genehmigungsplanung (Leistungsphase vier) frei.

Zustimmend zur Kenntnis nahm das Gremium anschließend die Eilentscheidung von Bürgermeister Markus Günther zur Vergabe der restlichen Abrissarbeiten im Areal „Leinenkugel“ in der Gregor-Mendel-Straße. Damit der von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) vorgegebene Zeitrahmen für den Rückbau des ehemaligen Bundeswehrdepots eingehalten werden kann, hatte Günther den Auftrag zur Beseitigung von Fahrbahn- und Betonflächen sowie des Kanalnetzes zum Preis von 76 488 Euro der Sanierung im Erd- und Rückbau GmbH (SER) aus Heilbronn erteilt.

Eltern melden sich zu Wort

In der Bürgerfragestunde meldeten sich Andrea Weismann und Nadine Schieser vom Elternbeirat der Grundschule Rippberg zu Wort. Sie erkundigten sich, wann das von der Stadt Walldürn für Anfang des Jahres zugesagte Gespräch über die Zukunft der Bildungseinrichtung stattfinden wird. „Wir fühlen uns auf die Wartebank gesetzt“, bemängelte Schieser.

Die geplante Begehung mache erst Sinn, wenn alle Vorfragen geklärt sind, entgegnete Bürgermeister Markus Günther. „Wir hätten uns das auch schneller vorgestellt.“ Inzwischen seien die Themen Brand- und Unfallschutz abgehakt. Aktuell ermittele die Verwaltung noch die zu erwartenden Kosten. Sobald diesbezüglich Ergebnisse vorliegen, könne man sich noch vor den Sommerferien zusammensetzen.

Außerdem wollten die Elternvertreterinnen wissen, ob in den aktuellen Haushalt zumindest „kleine Mittel“ aufgenommen wurden oder ob für die Rippberger Grundschule „nichts mehr übrig“ sei. „Für den Unterhalt des Gebäudes steht generell Geld zur Verfügung“, erklärte Bauamtsleiter Christian Berlin. rs

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 03.05.2019