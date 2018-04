25 Jahre als Organist aktiv

Anzeige

Walldürn.Diakon Friedhelm Bundschuh wurde am Ostersonntag nach dem Amt in der Basilika, für 25 Jahre als Organist in der Seelsorgeeinheit geehrt. Diakon Bundschuh vertritt die Kirchenmusikerin Katrin Kirchgeßner immer montags an ihrem freien Tag in der Basilika bei der Abendmesse oder auch während ihres Urlaubs. Er begleitet immer wieder im Geriatriezentrum die Vorabendgottesdienste am Samstagnachmittag und übernimmt oft Dienste an der Orgel bei Beerdigungen in der gesamten Seelsorgeeinheit. In der Adventszeit sorgt er auf den Ortsteilen jedes Jahr immer wieder für die musikalische Umrahmung der beliebten Rorategottesdienste. Für dieses Engagement dankte ihm Stadtpfarrer Pater Josef Bregula Conv. OFM im Namen der gesamten Seelsorgeeinheit. In Anerkennung für diesen Dienst an der Orgel wurde Friedhelm Bundschuh eine Urkunde vom Amt für Kirchenmusik sowie ein kleines Präsent überreicht. Bild: Marcel Ditrich.