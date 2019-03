2500 Euro für die Experimentierfreude

Walldürn.Über eine Spende der Richard-und-Anne-Rohlf-Stiftung in Höhe von 2500 Euro durften sich am vergangenen Donnerstag in der vergangenen Woche die Erzieherinnen und Kinder des katholischen Kindergartens St. Marien Walldürn freuen, nachdem der Adoptivsohn von Richard und Anne Rohlf, Dr. Panos Koronakis, zuvor den Kontakt zum Kindergarten St. Marien hergestellt und den Wunsch geäußert hatte, mit den bereitgestellten Mitteln den Gedanken seiner Eltern, soziale Einrichtungen in ihrem Bildungsauftrag zu unterstützen, weiterzuführen.

In Rahmen einer Feierstunde im Foyer des Kindergartens St. Marien trafen sich die Kinder, Erzieherinnen, Stadtpfarrer Pater Josef Bregula und vom Elternbeirat Jürgen Miko, um sich für diese großzügige finanzielle Unterstützung zu bedanken. Das Geld soll für Anschaffungen im Bereich des Experimentierens verwendet werden. Kurzen Gruß- und Dankesworten von Kindergartenleiterin Monique Jonasch und Pater Josef namens des Kindergartenträgers ließen die Kinder die Lieder „Danke, Danke, Danke“ und „St. Martin“sowie ein kurzes Gedicht folgen. ds

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 30.03.2019