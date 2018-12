32 Halb- und Ganztageswanderungen geplant

Walldürn.Festgelegt wurde vom Wanderausschuss der Ortsgruppe des Odenwaldklubs Walldürn der Wanderplan für 2019, der 32 Halb- beziehungsweise Ganztageswanderungen, eine Radtour sowie einen fünftägigen Aufenthalt mit Wanderungen in der Fränkischen Schweiz enthält.

Folgende Touren und Veranstaltungen sind geplant:

1. Januar: Neujahrswanderung nach Hornbach; Wanderführer Ralf Englert.

6. Januar: Dreikönigswanderung „Stadt- und Kirchenführung“ in Walldürn; Wanderführerinnen Agnes Sans und Brunhilde Marquardt.

20. Januar: Wanderung von Höpfingen nach Hardheim; Wanderführer Paul Sauer.

27. Januar: Mitgliederversammlung mit Verleihung der Wanderabzeichen im Landgasthof „Riesen“, Beginn 14.30 Uhr.

3. Februar: Limeswanderung; Wanderführerin Brunhilde Marquardt.

17. Februar: Wanderung bei Mudau; Wanderführer Ralf Englert.

17. März: Wanderung „Ambergweg bei Buchen“; Wanderführer Wolfgang Eisenhauer.

31. März: Wanderung „Am Breuberg“; Wanderführer Werner Weigand.

14. April: Wanderung „Adelsheim-Sennfeld-Roigheim“; Wanderführer Günter Schmidt.

19. April: Karfreitagswanderung; Wanderführer Lothar Wohlfahrt.

22. April: Wanderung am Ostermontag von Walldürn zur Eckwaldsiedlung; Wanderführer Paul Sauer.

28. April: Wanderung bei Heidelberg zum „Weißen Stein“; Wanderführer Edgar Müssig.

1. Mai: Wandertag des OWK-Bezirks 7 in Walldürn, Standort Nibelungenhalle.

4. Mai: Fahrradtour von Walldürn nach Bad Mergentheim und zurück nach Walldürn; Wanderführer Werner Weigand.

12. Mai: Wanderung auf dem Biotopschutz-Lehrpfad; Wanderführer Karl-Friedrich Berberich.

14. Mai: „Tag des Wanderns“ – Wandern mit der Ortsgruppe Bürgstadt bei Gerolzahn; Wanderführerin Agnes Sans.

26. Mai: Wanderung bei Rothenburg ob der Tauber (Busfahrt); Wanderführer Werner Weigand.

30. Mai: Wanderung um Walldürn; Wanderführer Helmut Dollinger.

10. Juni: Wanderung zum Engelberg; Wanderführer Helmut Ackermann.

23. Juni: Wanderung am Reussenkreuz; Wanderführer Alfred Czech und Jürgen Ziegler.

7. Juli: Ausdauerwanderung; Wanderführer Karl-Friedrich Berberich.

21. Juli: Wanderung „Auf dem Nibelungensteig“ von Amorbach nach Miltenberg; Wanderführer Alfred Günther und Agnes Sans. Abschluss in Hettigenbeuern.

4. August: Grenztour nach Bayern bei Wertheim; Wanderführer Edgar Müssig.

18. August: Wanderung „Auf den Spuren der Buscher-Brüder“; Wanderführer Wolfgang Eisenhauer.

1. September: Wanderung „Am Katzensteig“; Wanderführer Helmut Ackermann.

15. September: Wanderung bei Löwenstein; Wanderführer Lothar Wohlfahrt und Karl-Friedrich Berberich.

21. September: Marathon-Wanderung; Wanderführer Helmut Dollinger.

25. bis 29. September: Wandertage in der Fränkischen Schweiz, Standort Ebermannstadt. Wanderführer Agnes Sans, Ralf Englert und Werner Weigand.

13. Oktober: Wanderung „Zum Wolkenmann“; Wanderführer Günter Schmidt.

27. Oktober: Wanderung im Fünfmühlental; Wanderführer Alfred Czech und Jürgen Ziegler.

10. November: Wanderung um Walldürn; Wanderführer Lothar Wohlfahrt.

8. November: Kulturabend mit Ann-Kathrin Schneider.

24. November: Wanderung bei Miltenberg; Wanderführer Peter Gehrig.

1. Dezember: Wanderung zum Engelberg; Wanderführer Lothar Wohlfahrt.

8. Dezember: Wanderung um Walldürn mit anschließendem Besuch des Walldürner Weihnachtsmarktes. Wanderführer Helmut Dollinger.

14. Dezember: Adventsfeier im Gasthaus „Zum Hirsch“, Beginn 15 Uhr.

22. Dezember: Wanderung in der Weihnachtszeit; Wanderführerin Susanne Dearnley.

Der Treffpunkt für alle Wanderungen ist an der Turnhalle Keimstraße in Walldürn. Die Startzeiten werden zeitnah in den Fränkischen Nachrichten veröffentlicht. Die Halbtageswanderungen beginnen um 13.30 Uhr. Alle außerplanmäßigen Wanderungen werden ebenfalls rechtzeitig in den FN bekannt gegeben.

Bei Busfahrten und Mehrtagesausflügen ist eine frühzeitige Anmeldung notwendig. Änderungen sind wetter- und situationsbedingt möglich. ds

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 28.12.2018