33 000 Euro Schaden bei Unfall

Walldürn.Rund 33 000 Euro Sachschaden gab es bei einem Unfall am Dienstagnachmittag in Walldürn. Ein 29-Jähriger war mit seinem Seat auf der Miltenberger Straße (L 518) in Richtung Gerolzahn unterwegs. Beim Überqueren der Bundesstraße missachtete er die Vorfahrt eines vorschriftsmäßig in Richtung Schneeberg fahrenden 19-jährigen VW-Lenkers. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch beide massiv beschädigt wurden und an beiden auch Totalschaden entstand. Der Fahrer des Volkswagens wurde zwar vorsorglich mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht, konnte diese aber wieder verlassen. Der Seat und der Volkswagen mussten von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. pol