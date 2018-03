34 Übungen fanden statt

Anzeige

Rippberg.Die Jugendfeuerwehr der Feuerwehr Walldürn, Einsatzabteilung Rippberg, zog Bilanz. Jugendsprecher Tom Zeller sagte nach der Begrüßung, 2017 fanden 34 Übungen statt. Der Mitgliederstand Ende 2017 betrug acht Jugendfeuerwehrler.

Nicht mehr wegzudenken in der Jahresplanung ist der Puppenbau für den Sommertagszug. Unter der Leitung des Abteilungskommandanten Link sowie den Ehrenkommandanten Heribert Rödig, wurde dies wie immer schnell erledigt. Mit den selbstgebauten Puppen nahm man am Sommertagsumzug teil. Beim Maibaumstellfest und am Florianstag hatte man einen eigenen Infostand sowie eine Tombola, diese war so erfolgreich, dass man bereits am ersten Tag restlos ausverkauft war. 2017 führte der Ausflug zum Flughafen Frankfurt. Ein weiterer Höhepunkt des Jahres war der Besuch der Leitstelle in Mosbach, mit anschließender Besichtigung der Rettungswache des DRK Mosbach. Zum Abschluss seiner Ausführung bedankte sich Tom Zeller bei allen, die sich für die Jugendfeuerwehr engagiert haben. hape