34 Übungen standen auf dem Programm

Rippberg.Vor der Jahreshauptversammlung der Abteilungswehr zogen die Mitglieder der Jugendfeuerwehr Einsatzabteilung Rippberg Bilanz. Sprecherin Julia Steigleder sagte, 2018 fanden insgesamt 34 Übungen für die Mitglieder der Jugendwehr statt. Der Mitgliederstand der Jugendfeuerwehr betrug Ende Dezember Sechs. Betreut werde man durch ein fünf köpfiges Jugendwartteam. Nicht mehr weg zu denken ist in der Jahresplanung der Puppenbau für den Sommertagsumzug. Unter der Leitung des Abteilungskommandanten Link sowie Ehrenkommandanten Rödig , wurde dies wie immer schnell erledigt.

Mit den selbst gebauten Puppen nahm man dann am Sommertagsunzug teil. Auch habe man wieder am Maibaumstellfest mitgeholfen. Ende Oktober nahmen die Mitglieder der Jugendwehr an einer Abschlussübung in Walldürn teil. Gemeldet wurde ein Brand mit zahlreichen Verletzten in der Turnhalle in der Keimstraße in Walldürn. Zusammen mit der Jugendwehr Stadt Walldürn und der Jugendwehr Altheim bewältigte man den Übungseinsatz erfolgreich. Bei der Weihnachtsfeier galt der Dank dem Vorsitzenden des Fördervereins Rippberger Kindergarten Michael Huber für die Übernahmen der Kosten. Zum Abschluss dankte Julia Steigleder Ortsvorsteher Wolfgang Stich, Abteilungskommandanten Reinhold Link und dem Jugendfeuerwehrteam für das Engagement bei der Ausbildung der Jugendfeuerwehrler. hape

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 22.01.2019