35 mutige Gallier eroberten den Schwarzwald

Zwölf spannende Tage auf den Spuren von Asterix, Obelix und Miraculix erlebten die Teilnehmer des Kolping-Zeltlagers im Schwarzwald.

Walldürn/Nöggenschwiel. Auf den Spuren der Helden der Asterix-Comics eroberten 35 mutige Teilnehmer den badischen Schwarzwald und erlebten beim Zeltlager der Walldürner Kolpingjugend gallische Abenteuer. Vom 6. bis 18. August fand das Zeltlager auf dem Jugendzeltplatz des Pfadfinderzentrums in Weilheim-Nöggenschwiel statt.

Bereits bei der Anreise wurde klar, dass sich das Motto „Asterix erobert Baden“ auf besondere Weise durch die zwölftägige Abenteuerfahrt ziehen würde: Die Teilnehmer wurden direkt bei der Ankunft am Zeltplatz von Asterix und Obelix begrüßt, durften bei Miraculix vom Zaubertrank kosten und sofort die ersten Römer in die Flucht schlagen. Nach diesem thematischen Einstieg ließ man den Rest des Tages gemütlich angehen, bezog die Zelte und lernte den Zeltplatz, die anderen Teilnehmer und Betreuer kennen.

Am nächsten Tag bekamen alle Gruppen einen gallischen Namen, der den Eingang ihrer Schlafzelte zierte. Am Nachmittag lernten die Jugendlichen das Rosendorf Nöggenschwiel bei einer Rallye besser kennen, in deren Verlauf vorgegebene Fotografien wiedergefunden und kreative Aufgaben gelöst werden mussten.

Den angenehm temperierten Mittwoch nutzten die Teilnehmer, um in der malerischen Idylle des Schwarzwaldes bei einer Tageswanderung die Gegend zu erkunden.

Beim Geländespiel „Passierschein A38“ mussten die mutigen Gallier einen kühlen Kopf bewahren, denn im „Haus das Verrückte macht“ sollten sie den Passierschein A38 besorgen. Das war nicht so ganz einfach, wie sich herausstellte, denn sowohl die Beamten an den Schaltern, als auch die anderen Kunden verwirrten mit ihren Aussagen und Formularen so sehr, dass sicherlich der ein oder andere Geduldsfaden riss.

Viel Bewegung beim Sporttag

Um dem Geist nach n so viel Verwirrung eine Erholung zu gönnen, widmete man den Freitag der körperlichen Bewegung beim Sporttag. Neben Fußball und Volleyball wurde auch ein Kubb-Turnier veranstaltet sowie eine Kurzmeisterschaft im Quidditch ausgetragen. Am Samstag ging es in das nahegelegene Waldschwimmbad, um sich von der Hitze der Woche abzukühlen. Der Sonntag wurde ganz traditionell in alter Zeltlagermanier verbracht: Zunächst feierten die Teilnehmer und Betreuer in der Kirche in Nöggenschwiel mit den Ortsansässigen die heilige Messe, bevor im Anschluss die Lagerolympiade startete. Dabei waren vor allem Teamwork und sportliches Geschick gefragt, um viele Punkte für die Spielgruppen zu sammeln.

Der Start in die zweite Woche stand im Zeichen der Projekte: Neben einem Filmprojekt, bei dem viel Kreativität rund um die Bewohner des gallischen Dorfes gefragt war, durften die Kinder und Jugendlichen Papier schöpfen und ihr eigenes Papyrus herstellen. Beim Gruppentanz war dagegen Rhythmus gefragt, um im Takt zu bleiben. Ob das funktioniert hat, können die Zuschauer beim Filmabend im November sehen.

Der Dienstag führte die gallische Gruppe tief unter Tage ins Erlebnisbergwerk Teufelsgrund. Dort gab es viele Informationen rund um den Bergbau, jeder durfte sich selbst am Hammer beweisen und am Ende konnte bei der Schatzsuche auch noch die ein oder andere Kostbarkeit geschürft werden. Der Tag endete mit einem rauschenden Fest, fetziger Musik und wilden Tänzen bei der Lagerdisco.

Am Mittwoch waren wieder die Spielgruppen gefragt, um Miraculix beim Brauen des Zaubertranks zu helfen. Dabei mussten die Zutaten sowie die vorgegebene Zauberformel gefunden und richtig angewandt werden. Bei einer Nachtwanderung ließen sich die jungen Gallier auch von dem ein oder anderen Geräusch im Wald nicht erschrecken. Den Donnerstag verbrachten die Kinder und Jugendlichen bei strahlendem Sonnenschein und blauem Himmel erneut im Schwimmbad, bevor am Abend mit dem ganzen gallischen Dorf und seinen Einwohnern ein großes Festmahl gefeiert wurde. Ein Improvisationstheater, ein Tanz und weitere Programmpunkte rundeten den Abend ab, bevor es gestärkt in den letzten Lagertag ging. Dieser begann mit den ersten Vorkehrungen für die Heimreise. Die geplante „Wildschweinjagd“ musste aufgrund eines Regenschauers abgebrochen werden. Am Abend klang dafür das Zeltlager bei einem großen Lagerfeuer und Stockbrot gemütlich aus.

Betreut wurden die Teilnehmer von Jugendlichen und jungen Erwachsenen der Walldürner Kolpingjugend, die jahrelange Zeltlagererfahrung mitbringen. Das Team setzte sich in diesem Jahr zusammen aus Manuel Sturm, Lea Gehrig, Felix und Niklas Kaufmann, Lukas Schnabel, Timo Metz und Magdalena Dunkel (Lagerleitung) als Gruppenleiter. Dominik Imhof, Simon Schmidt, Riko Seyfried und Benedikt Walter kümmerten sich um alle anfallenden Tätigkeiten am Zeltplatz sowie die Infrastruktur.

Für die Verpflegung verantwortlich waren Timo Frank, Teresa Günther, Tobias Dörr und Selin Gehrig. Tatkräftige Unterstützung vor, während und nach dem Lager erhielt das Team von Lara Tschollar, Alexander Mackert und Emilia Günther. Als Lkw-Fahrer waren René Mairon, Franz Dörr und Heinz Baumann unterwegs. Für „tierisch guten Beistand“ dankt die Kolpingjugend Chris P.

