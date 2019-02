36 Jubilare für Treue geehrt

Walldürn.Gut besucht war am Donnerstagabend in der Walldürner Nibelungenhalle die Informationsversammlung der Volksbank Franken. Neben den Vorstands- und Aufsichtsratsberichten, mehreren Präsentation, einem Informationsvortrag und der Jubiläumsverlosung von zwei Gutscheinen des Reisecenters Odenwald stand die Ehrungen von zahlreichen langjährigen Mitgliedern im Mittelpunkt.

Die Bankdirektoren Klaus Holderbach, Rainer Kehl und Karin Fleischer überreichten den 36 Jubilaren neben der jeweiligen Ehrennadel nebst dazugehöriger Ehrenurkunde jeweils auch ein kleines Jubiläumspräsent.

Urkunden überreicht

Für 40-jährige Mitgliedschaft mit der Ehrennadel in Bronze und dazugehöriger Ehrenurkunde wurden geehrt: Brunhilde Bachmann, Christian Berberich (Reinhardsachsen), Doris Eckert (Hornbach), Lydia Edelmann (Gerolzahn), Eintracht 93 Walldürn, Maximilian Günther, Erna Heide, Angelika Link, Klaus Link, Markus Metz, Inge Mittmann, Claudia Müller, Hannelore Schell, Ralf Scherer, Hildegard Schler, Anneliese Seitz, Herbert Josef Seitz, Simon Stich (Hornbach), Daniel Treszl, Elfriede Weismann (Hornbach) und Viktor Werwein. Für 50-jährige Mitgliedschaft mit der Ehrennadel in Silber und dazugehöriger Ehrenurkunde wurden Rolf Bonn, Udo Kinbacher, Helfried Kirchgeßner (Gottersdorf), Berthold Künzig, Horst Link, Edgar Mechler, Josef Franz Rubey, Jürgen Schmeiser, Bernd Stieglmeier, Edgar Trabold und Roland Zeisberger ausgezeichnet. Seit 60 Jahren Mitglied sind Heinz Dörr, Heinrich Kilian und Kuno Kirchgeßner (Gottersdorf). Sie erhielten die Ehrennadel in Gold mit der Ehrenurkunde. ds

