36 Schüler haben die „Mittere Reife“ in der Tasche

Walldürn.Strahlende Gesichter gab es am Dienstag an der Konrad-von-Dürn-Realschule: Nach erfolgreicher schriftlicher und mündlicher Prüfung bestanden 36 Schüler der Abschlussklassen R10A und R10B die „Mittlere Reifeprüfung“.

Realschulrektor Harald Mayer von der Realschule Hardheim als Prüfungsvorsitzender beglückwünschte die erfolgreichen Schüler der Abschlussklassen ebenso wie nach ihm der Schulleiter der Konrad-von-Dürn-Realschule, Rektor Patrick Schmid, sowie die beiden Realschul-Klassenlehrer Philipp Eiermann(R10A) und Andreas Braun (R10B) zur bestandenen Abschlussprüfung der „Mittleren Reife“.

Folgende Schüler haben bestanden:

Klasse R10A (Klassenlehrer Philipp Eiermann): Mikail Atman, Niklas Berlinger, Michel Ditrich, Lars Feuchter, John Fieger, Vanessa Foos, Kevin Geiger, Emirhan Kabaci, Steven Kilian, Arthur Kistner, Larissa Knapp, Julius Lulei, Jonas Maier, David Mass, Jana Richter, Evelyn Rieger, Lana-Sophie Schenkel, Gian-Luca Trisorio, Jana Tokpaev, Beyza Zahireci (alle Walldürn).

Klasse R10B (Klassenlehrer Andreas Braun): Paula Ballmann (Weilbach), Latifa Bellgardt (Altheim), Vanessa Dill (Rippberg), Ryan Ettlinger (Altheim), Sasha Gudat (Walldürn), Georg Kirchgeßner (Walldürn), Ronja Kracht (Hornbach), David Minderlin (Weilbach), Matthias Müller (Rippberg), Rafael Mutune (Erlenbach), Chiaa Ripperger (Miltenberg), Dennis Rüdiger (Altheim), Kilian Ruppel (Amorbach), Corinna Sans (Altheim), Ben Schäfer (Schneeberg), Marco Schmitt (Altheim).

Schuljahrgangs-Beste war im Schuljahr 2018/2019 Ronja Kracht aus der Klasse R10B mit einem Notendurchschnitt von 1,4. Neben ihr erhielt einen Klassenpreis in der Klasse R10B mit einem Notendurchschnitt von 1,6 Marco Schmitt. Jeweils ein öffentliches Lob erhielten in der Klasse R10A mit einem Notendurchschnitt von 1,7 Vanessa Foos, Steven Kilian, Evelyn Rieger und Lana-Sophie Schenkel, mit einem Notendurchschnitt von 1,8 Michel Ditrich, mit einem Notendurchschnitt von 1,9 Niklas Berlinger und Kevin Geiger sowie mit einem Notendurchschnitt von 2,0 Larisa Knapp und Jana Tokpaev; in der der Klasse R10B mit einem Notendurchschnitt von 2,0 Corinna Sans. Der Notendurchschnitt bei der R10A lag bei 2,3, bei der R10 B bei 2,5, und der beider Abschlussklassen bei 2,4. ds

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 05.07.2019