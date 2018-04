Anzeige

Walldürn.Der 4. Spieltag der 2. Faustball-Bundesliga West der Damen findet am kommenden Sonntag um 10 Uhr auf dem Faustballsportplatz am Auerbergzentrum in Walldürn statt.

Zur Vorbereitung auf den Spieltag treffen sich die Faustballer des TV Walldürn am Samstag um 14 Uhr auf dem Faustballplatz, um den Platz für den Bundesligaspieltag vorzubereiten.