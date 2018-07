40 Absolventen verabschiedet

Anzeige

Klasse 1BK1W2 (Klassenlehrer Werner Hefner): Metehan Aksac (Wörth am Main), Joe-Anne Czychy (Osterburken), Emilia Dorenberg (Amorbach), Özge Erdem (Hardheim), Defne Geren (Miltenberg), Ece Gezerler (Erlenbach am Main), Makeda Klietsch (Schneeberg), Betül Köksal (Elsenfeld), Frithjof Lange (Neunkirchen), Viktor Laumann (Buchen), Zafer Özpek (Buchen), Fatih Sinin (Wörth am Main), Marina Steinbrecher (Wörth am Main), Anna Tietjen (Amorbach), Emirkan Uysal (Stadtprozelten), Marc Wiederstein (Miltenberg), Marius Wiessner (Walldürn), Selinay Yaran (Erlenbach am Main), Yaren Yazici (Erlenbach am Main), Özge Yildirim (Erlenbach am Main). ds

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 18.07.2018