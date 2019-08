40 Jahre wie im Flug vergangen

Walldürn.Seit 40 Jahren hält Bruno Frauenkron den Stadtwerken Walldürn die Treue. Anlässlich seines Dienstjubiläums überreichte ihm am Freitag der Geschäftsführer der Stadtwerke, Tobias Hagenmeyer, im Rahmen einer Feierstunde eine Gratifikation, verbunden mit einem Dank für die geleistete Arbeit im Dienste der Stadtwerke Walldürn GmbH und zum Wohl der Bevölkerung.

Der in Walldürn geborene Jubilar hat nach dem Besuch der Hauptschule zunächst bei der Firma Max Ackermann von 1972 bis 1976 eine Ausbildung als Gas-/Wasser-Installateur absolviert und dort nach seinem Wehrdienst bei der Bundeswehr in Koblenz und Walldürn weitere drei Jahre als Gas-/Wasserinstallateur gearbeitet. Im August 1979 trat er seine Stelle bei den Stadtwerken unter dem damaligen Werksleiter Lothar Stumpf an. Im Laufe seiner Tätigkeit hat Bruno Frauenkron den Außendienst in seinem Fachbereich wesentlich mit aufgebaut und geprägt. Vor fünf Jahren ist zusätzlich zum Gasbereich als weiteres Tätigkeitsfeld der Bereich „Wasser“ hinzugekommen.

Markante Stationen für Bruno Frauenkron waren im Jahr 1982 die Umstellung von Flüssiggas auf Erdgas, die Erweiterung der Gasversorgung in Walldürn nach Erschließung und Erweiterung des Wohn- und Industriegebietes „Oskar-Stalf-Ring, Kirschmerseihe und Schießmauer“ in den 1980er Jahren, die Erweiterung der Gasversorgung auf die Gemeinden Höpfingen, Hardheim und Schweinberg in den 1990er Jahren sowie das 100-Jahr-Jubiläum der Stadtwerke.

Wassermeister Christian Fuhrmann als Sprecher der Belegschaft und bestätigte dem Jubilar, dass dieser ihm vor allem in den Anfangsjahren alles über Gas beigebracht habe. Von Anbeginn an habe er Bruno Frauenkron als berufserfahrenen und stets kollegialen Arbeitskollegen mit einem hohen Fachwissen kennengelernt, dem er nach 40 Jahren aktiven Berufslebens ab August nächsten Jahres einen erfolgreichen Ruhestand und beste Gesundheit wünsche.

Bruno Frauenkron machte in seiner kurzen Ansprache deutlich, dass die 40 Jahre bei den Stadtwerken wie im Flug vorübergegangen seien. Besonders der Außendienst habe ihm stets viel Freude bereitet. Der Dank des Jubilars galt schließlich allen Kollegen für die harmonische Zusammenarbeit. ds

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 07.08.2019